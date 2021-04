Afrique: Covid-19 - Neuf cas positifs enregistrés au cours des dernières 24 heures

communiqué de presse

Neuf cas positifs de COVID-19 ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, dont cinq issus de l'exercice de contact tracing, trois dans des centres de quarantaine et une personne de la Rapid Response Team de l'hôpital Dr Bruno Cheong.

Le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Jagutpal, a fait cette annonce, ce soir, lors du point de presse quotidien du National Communication Committee sur la COVID-19, au bâtiment du Trésor à Port Louis. Le Dr Catherine Gaud était également présente.

Dr Jagutpal a fait ressortir que, du 05 mars 2021 à ce jour, les cas positifs ont été identifiés comme suit : 403 cas grâce à l'exercice de contact tracing et à travers les centres de dépistage ; 74 dans des centres de quarantaine ; et 13 suites à des tests aléatoires. A ce jour, 117 patients au total ont été autorisés à rentrer chez eux et le nombre de cas locaux actifs s'élève à 367.

Des tests aléatoires ont été effectués à Surinam, Chemin Grenier et Baie du Cap, ainsi qu'à Port Louis, Ebène, Highlands, Grand Bois et Savanne. De plus, l'exercice de contact tracing se poursuit toujours.

Le ministre a souligné qu'à ce jour, 25 centres de quarantaine sont opérationnels et 1 899 personnes sont actuellement en quarantaine. Les résultats de 368 tests PCR ont été obtenus et un cas positif à la COVID-19 a été enregistré. La personne habite à Surinam et a été identifiée grâce à l'exercice de contact tracing, a-t-il ajouté.

En ce qui concerne les dentistes et les opticiens, Dr Jagutpal a indiqué que ceux opérant à leur propre compte ne sont pas encore autorisés à pratiquer car ils peuvent être exposés au coronavirus de par la nature de leur travail.

Pour sa part, le Dr Gaud a donné des détails sur deux patients décédés. Une patiente âgée de 78 ans avait un cancer et se trouvait déjà dans une situation critique. De plus, un patient dialysé souffrait de problèmes cardiaques, d'hypertension et de diabète, et est décédé d'une complication cardiaque. Ils avaient tous deux été testés positifs.

Une personne âgée de 75 ans au New ENT Hospital est toujours intubée alors qu'un autre patient reçoit de l'oxygène et son état est jugé stable.

Dr Gaud a également apporté des précisions sur les vaccins actuellement sur le marché et a souligné que tous les vaccins sont sûrs et contribuent grandement à mitiger la transmission de la COVID-19 d'une personne à une autre.