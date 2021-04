Angola: Le terminal maritime de Cabinda démarre ses opérations en juillet de cette année

Cabinda — Le Ferryboat, un navire pour le transport de passagers et de marchandises, sur les routes Luanda / Soyo / Cabinda et vice versa, commence à fonctionner efficacement en juillet de cette année, mois également prévu pour l'achèvement du brise-lames et de la rampe d'accostage.

La garantie est du le ministre des Transports, Ricardo de Abreu, pour qui, ce service est d'une importance stratégique, car il vient combler une «interruption géographique» qui oblige l'Exécutif à créer de nouveaux mécanismes d'accès à cette région plus au Nord du de l'Angola, par mer.

S'exprimant, dimanche, en marge de la visite du vice-président de la République, Bornito de Sousa, il a dit qu'il y avait des efforts conjoints avec les équipes impliquées dans le projet pour démarrer rapidement les opérations du terminal et du ferryboat pour le transport de fret et passagers au cours de ce mois.

Pour atteindre cet objectif, a-t-il souligné, le ministère des Transports bénéficie du soutien de plusieurs entités des départements et services du ministère des Finances et de la Cour des comptes, qui ont un rôle crucial dans la mise à disposition de ressources pour assurer le visa de la plupart des contrats, en vue de mettre l'infrastructure fonctionnelle au profit de la population de la province.

Le terminal maritime de Cabinda est une infrastructure conçue pour décongestionner la mobilité des passagers de Cabinda vers le reste du pays, via le «Ferryboat-Cabinda», qui est dans le port de Luanda depuis décembre 2020.

Le navire, en particulier, a techniquement environ 48 mètres de longueur, une capacité de 60 passagers, neuf conteneurs et dix véhicules, en plus de diverses charges. Il circulera 20,5 miles nautiques / heure de vitesse.

Le projet de terminal, dont la mise en œuvre a débuté en 2017, comprend une zone de protocole, une salle d'embarquement pour 150 passagers, le même numéro pour la salle de débarquement, une salle VIP, des zones de bagages, un espace technique et des sanitaires et des ascenseurs pour accéder à toutes les zones.

Le travail lui-même du terminal maritime se traduit par un quai de 340 mètres de long et 40 mètres de large, la rampe d'accostage du RO / RO (ferry-boat) de 30 mètres de long et 25 mètres de large, et les passagers du quai de 300 mètres de long et 12 mètres de large.

