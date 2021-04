Angola: Les pluies provoquent d'énormes pertes à Equimina

Benguela (Angola) — Soixante-dix millions de kwanzas est le montant estimé des dégâts causés aux paysans par les fortes pluies qui ont frappé la commune d'Equimina et ses environs (Baía Farta), dans la province de Benguela, a appris lundi l'ANGOP.

À l'heure actuelle, l'accès au district est difficile, car les pluies ont dévasté des champs agricoles considérables et endommagé le réseau routier.

Selon l'administrateur communal d'Equimina, João Tito, les eaux provenant de la municipalité de Chongoroi, à travers la rivière Cuporolo, ont atteint la région avec intensité, dévastant de grandes exploitations agricoles, dont les pertes réelles sont comptabilisées par les autorités administratives.

Pour le responsable, certaines fermes atteignaient presque le stade de la récolte, puisqu'elles travaillent avec des systèmes d'irrigation, cependant, une grande partie de cette production a été traînée vers la barre de la rivière, sur la côte atlantique.

"Bien que les estimations indiquent une perte estimée à 70 millions de Kwanzas, l'enquête se poursuit dans les zones les plus touchées et il est possible que le chiffre soit plus élevé", a-t-il expliqué.

La situation crée de nombreuses contraintes, puisque les taxis qui assurent le service public de transport de passagers ne disposent pas de quatre roues motrices, ce qui oblige les passagers de descendre à plusieurs kilomètres de leur destination, en traversant le fleuve à pied et pieds nus.

"Heureusement, nous n'avons aucune trace de maisons brisées ou de victimes humaines, car l'inondation s'est produite à un moment qui a aidé à prévenir et à protéger les gens", a-t-il souligné.

Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, par exemple, le siège communal a enregistré de fortes pluies, même ainsi, les véhicules 4X4 continuent de traverser la rivière, attendant que le lit se nivelle dans les prochains jours pour une reprise normale de la circulation.

La commune d'Equimina, située à environ 120 kilomètres au sud de la ville de Benguela, a une forte tendance dans la production agricole, où la production de concombre, d'oignon, de tomate, d'aubergine, de chou, de chou et de canne à sucre prédomine, tandis que l'arachide, la papaye et la pastèque apparaissent à petite échelle.

