Gabon: Koula-Moutou - Les jeunes du quartier Konadembé actifs pour la Journée citoyenne

La tradition a été respectée, celle de la Journée citoyenne. Les Koulois habitant Konadembé ont retroussé les manches pour le nettoyage des artères de leur quartier. C'était ce samedi 3 avril 2021, dans le Chef lieu de la province de l'Ogooué-Lolo, sous la coordination générale du gouverneur Jean Bosco Assingabagni, accompagné du 3è adjoint au Maire, Evariste Massima.

Evariste Massima, 3ème Adjoint au Maire central, a regroupé les jeunes de son quartier Konadembé, dans le 2ème arrondissement de la commune de Koula-Moutou, pour un nettoyage du quartier et ses environs. Il faut dire que l'action de nettoyage s'est étendue jusqu'au premier arrondissement de la commune. Une équipe dynamique a été motivée aux frais du 3ème Adjoint au maire central, Evariste Massima.

Tous en tenues de sport et tenant entre leurs mains : brouettes, machettes et débroussailleuses, le 3ème Adjoint au maire a donné "un bel exemple" de citoyenneté et de civisme aux populations de Konadembé et quartiers voisins. Une source de motivation qui a permis aux autres jeunes d'être plus actifs et objectifs sur la vision collective de "ville propre"

"Nos villes et villages doivent être assainis, nettoyés, pour le bien-être des uns et des autres", a lancé une autorité. "Nous ne pouvons pas seulement attendre la journée citoyenne pour rendre propres nos quartiers" a t-il poursuivi. Le rendez-vous est pris pour le premier week-end du mois de mai.