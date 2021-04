Congo-Kinshasa: Sénat - Les femmes invitées à plus de détermination, au travail assidu et à la préservation de la dignité féminine

C'est dans une joie totale que s'est clôturée le mois de la femme à la Chambre Haute du parlement. Sur initiative des trois femmes membres du Bureau Bahati, toutes les femmes des cabinets politiques et celles de l'administration du Sénat se sont réunies le 31 mars 2021, non seulement pour célébrer la clôture du mois de la femme mais surtout, pour réfléchir sur le thème de la journée Internationale de la Femme, à savoir : "le Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19".

Les trois membres du Bureau, Nathalie BUL'ANSUNG, Rapporteur Adjointe ; Carole Agito, Questeure et Ida Kadima Nzumba, Questeure Adjointe, ont toutes les trois, voulu marquer leur présence aux côtés des autres femmes de cette Chambre du Parlement, en clôturant en beauté le mois généralement dédié aux droits des femmes.

A cette occasion, la Rapporteur Adjointe, Nathalie BUL'ANSUNG a pris la parole au nom du Président du Sénat, Modeste BAHATI LUKWEBO. Cette dernière a transmis les salutations du Président Bahati à ses congénères en les appelants à plus de détermination et à la préservation de la dignité féminine. « En ma qualité de femme et mère, je vous souhaite à toutes une heureuse et bonne fin du mois dédié à la célébration des droits des femmes. Je lance un appel solennel à vous toutes afin de privilégier l'excellence dans l'accomplissement des tâches respectives auxquelles vous êtes appelées sachant donc que nous ne saurions gagner le combat dans la parité homme-femme aussi longtemps que nous demeurions dans la léthargie et des pratiques qui ne nous élèvent pas », a-t-elle déclaré, avant de poursuivre son interpellation en demandant aux femmes de cette Chambre à bien garder leur dignité en toute circonstance et de veiller à renvoyer une image très positive d'elles-mêmes partout où elles se trouvent.

« Je vous invite à plus d'engagement dans la défense et dans la protection de nos intérêts à toutes. C'est par l'implication singulière de chacune d'entre nous que nous relèverons ce défi de la parité. Le Président du Sénat me charge de vous dire combien vous comptez pour le Bureau de cette Chambre et veillera à votre bien-être social, et au retour, il attend de vous un comportement exemplaire et un rendement à la hauteur des objectifs communs que nous nous sommes assignés au cours de ce mois », a-t-elle renchéri.

Peu avant l'intervention de la sénatrice Nathalie Bul'angsung, la Conseillère du Président du Sénat, Vivianne RUMB KANYONG a circonscrit l'importance capitale du numérique, surtout en cette période de la Covid-19. « Le leadership féminin doit se faire sentir dans la maîtrise du numérique », a-t-elle insisté.

Elle a, par ailleurs, salué les exploits réalisés par les femmes congolaises qui ont joué un rôle très important dans la société, surtout lors que la crise a éclaté. « Il a fallu s'improviser et la femme s'est facilement adaptée », a-t-elle