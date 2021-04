Mali: MAE malien - J'ai transmis au Président Tebboune un message d'amitié et de coopération de la part du président Bah N'Daw

Alger — Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Mali, Zeyni Moulaye a indiqué s'être déplacé en Algérie porteur d'un message d "amitié et de coopération" au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune de la part de son frère, le chef de l'Etat malien, M. Bah N'Daw.

"J'ai été reçu par le président de la République auquel j'ai transmis un message de son frère et ami, M. Bah N'Daw, président de la transition et chef de l'Etat malien", a déclaré le ministre malien au terme de l'audience que lui a accordée le Président Tebboune, relevant que le message porte sur le "raffermissement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays".

"Les deux présidents ont convenu de renforcer et de diversifier les relations bilatérales pour les propulser vers un avenir prometteur pour des relations pérennes reposant sur la paix, la sécurité et la stabilité des deux pays, d'une part, et le développement socioéconomique et l'essor des deux peuples malien et algérien, d'autre part", a ajouté le chef de la diplomatie malienne.