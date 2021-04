Burkina Faso: Fada N'gourma - Trois gendarmes et six VDP tués dans une attaque à Tanwalbougou (sources locales)

Tanwalbougou dans la region de l'Est a subi une attaque des hommes armés non identifiés (HANI), le 5 avril 2021, ayant causé la mort de trois gendarmes et six volontaires pour la de défense de la patrie (VDP).

Selon des sources locales, il y a eu d'abord le 4 avril 2021 une tentative d'incursion à Tanwalbougou. Les VDP et les gendarmes par leur vigilance ont réussi à repousser les HANI.

Malheureusement, le 05 avril 2021, les terroristes se sont réorganisés. Et à en croire nos sources, les gendarmes et les VDP ont été informés d'une attaque imminente dans l'après-midi de ce 05 avril vers 16h. Ils ont anticipé pour aller les attendre en dehors de la ville en vue de préserver les populations. Les terroristes sont arrivés en grand nombre et le bilan fait état de 06 VDP et 03 gendarmes tués, 04 blessés dont 02 grièvement.