Angola: Covid-19 - Le pays détecte 64 cas de la variante angolaise

Luanda — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a annoncé lundi que l'Angola comptait 64 cas de la variante anglaise.

Lors d'une conférence de presse pour mettre à jour les données, la ministre a déclaré que la plupart des patients testés positifs n'ont pas de dossier de voyage ou de contact avec les voyageurs.

"Les patients n'ont pas eu des contacts avec des personnes récemment venues de voyages, encore moins de l'étranger ces derniers mois", a-t-elle expliqué, ajoutant que les cas ont été détectés dans les hôpitaux sentinelles.

"Cela signifie qu'il y a déjà une circulation de la souche anglaise à Luanda", a-t-elle prévenu, niant les informations faisant référence à l'existence d'une variante angolaise.

Selon la ministre, ce n'est pas vrai, car une seule variante a été diagnostiquée en Angola lors du processus de dépistage et de test, lors du débarquement à l'aéroport international 4 de Fevereiro.

Sílvia Lutucuta a précisé que le contrôle des nouvelles souches en Angola a été fait avec des tests par RT-PCR, après l'atterrissage.

En plus, a-t-elle ajouté, des tests antigéniques et une quarantaine de dix jours sont effectués. «A l'issue de cette période, un nouveau test est effectué et, si le résultat est négatif, une décharge épidémiologique est émise», a-t-elle poursuivi.

Pour la ministre, l'une des armes dans la lutte contre le Covid-19 est une surveillance épidémiologique et de laboratoire affirmée. "Nous sommes préoccupés par l'augmentation des cas, ces derniers jours, à Luanda, principalement chez les enfants, les adolescents et les jeunes, qui finissent par mourir", a-t-il souligné, déplorant la violation constante du décret présidentiel sur la situation de catastrophe publique.

Sílvia Lutucuta a également rappelé que le 5 mars, il a été présenté les premiers tests réalisés par l'Institut national de recherche en santé, en collaboration avec le laboratoire KRISP, et 17 cas des nouvelles variantes ont été détectés, dont sept sud-africains, cinq anglais, un nigérian et trois nouvelles variantes chez les joueurs tanzaniens, tous diagnostiqués peu de temps après l'atterrissage à l'aéroport international 4 de Fevereiro, à Luanda.

La ministre a rassuré la population et a appelé au respect des mesures de protection individuelles et collectives, afin d'éviter une deuxième vague du Covid-19 en Angola.

Sílvia Lutucuta a exhorté la population à respecter les mesures de protection de base (lavage régulier des mains, sortie inutile dans la rue, utilisation correcte du masque et évitement des endroits bondés).

