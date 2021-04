Angola: La BNA «sonde» les anticipations d'inflation

Luanda — La Banque nationale d'Angola (BNA) a développé un indicateur des anticipations d'inflation dans le but d'améliorer, de plus en plus, ses outils d'analyse du comportement des prix des biens et services dans l'économie.

A cet effet, la BNA a lancé, début avril, deux enquêtes à caractère qualitatif destinées au grand public et à un groupe sélectif d'institutions.

Avec ces enquêtes, la Banque centrale souhaite également ancrer les anticipations des agents économiques et les intégrer dans ses prévisions d'inflation qui, en février de cette année, avaient un taux mensuel de 2,07%, avec des valeurs cumulées de 3,60%.

L'enquête à soumettre à la BNA, jusqu'au 10 avril, se référant au mois précédent, contient des questions sur l'évolution des prix au cours des trois derniers mois (janvier à mars), les perspectives pour les mois à venir, quels sont les prix des biens et services actuellement vendus pour mille kwanzas et quelles sont les perspectives d'activité économique pour les mois d'avril, mai et juin.

