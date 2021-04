Cote d'Ivoire: Pâques 2021 - Mgr Lézoutier dénonce des comportements et enseignements contraires à la foi catholique

Mgr Jean Salomon Lézoutier, l'évêque du diocèse de Yopougon, a baptisé le 4 avril, à la place de la cathédrale Saint-André de la commune, plusieurs adultes à qui il a demandé auparavant de renoncer à Satan et à ses œuvres. Il leur a surtout recommandé, après le baptême, d'éviter de porter des bagues et autres artifices qui vont les lier à des esprits. Il a, par ailleurs, donné un enseignement au cours duquel il a dénoncé les sectes ésotériques qui enseignent la réincarnation.

« Si vous voulez reconnaître certains signes du démon dans les sectes ésotériques, ils enseignent la réincarnation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de résurrection. Quand on meurt, on va et on revient sur la terre », a révélé Jean Salomon Lézoutier.

Le prélat a expliqué que cette fausse conception des choses arrange le Diable parce qu'elle est contre la résurrection du Christ, fondement de la foi chrétienne.

Citant l'apôtre Paul, il a dit : « Si Christ n'est pas ressuscité, veine est notre foi ». Et d'ajouter : « Souvent, certains disent avoir vu telle personne morte aller à tel endroit et avoir des enfants. Chaque fois que quelqu'un vous raconte une histoire pareille, demandez-lui si elle a vu le défunt. Elle vous dira non, et que la personne qui le lui a raconté est un proche. Ne vous laissez pas distraire », a conseillé le prélat.

Tout en reconnaissant que les morts peuvent réapparaître. Il a affirmé que cela est mentionné dans la Bible. Mais, a-t-il rétorqué avec scepticisme, « s'ils sont venus et se sont mariés, demandez les tests d'Adn pour vérifier ».

Mgr Lézoutier a ensuite parlé du baptême et de la confirmation des adultes, deux sacrements d'initiation liés qu'il est recommandé de faire en même temps durant la nuit pascale. Il a profité de ce moment pour féliciter les animateurs en langue nationales et catéchistes qui font ce travail de manière bénévole.

Pour maintenir les fidèles en éveil, il est passé à un autre sujet, en posant une question : « Qui sait à quel âge il faut baptiser les gens dans la bible ?» Personne n'avait la réponse. Il a alors répondu : « Vous avez raison, il n'y a pas d'âge. Certains disent qu'il faut baptiser à l'âge adulte et cela séduit les catholiques. Qui pensent que ces derniers ont raison, il faut qu'on soit grand, conscient de ce qu'on fait ».

Il a ensuite souligné concernant ce débat que dans l'évangile de Mathieu au chapitre 28 verset 19, Jésus dit : « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du père du fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas donné d'âge, faites baptiser vos tout petits », a recommandé l'évêque, en rappelant que Jésus-Christ a été pris en compte, selon la Bible, au moment de sa circoncision, le huitième jour après sa naissance. Mgr Lézoutier s'est basé sur ce fait pour dire à ses diocésains que Dieu prend en compte un enfant le huitième jour.

Il a même fait savoir que dans la Bible, Jésus lui-même s'est fâché quand les apôtres ne voulaient pas que les petits enfants viennent à lui. « Il leur a donné un avertissement : laissez les petits enfants venir à moi, ne les en empêchez pas (Mathieu chapitre 19, verset 14). Le texte de Saint Marc dit ceci : Puis il les embrassa et les bénit, en leur imposant les mains », a rappelé l'évêque.

Le prélat a ensuite expliqué que les petits enfants ne comprennent rien, cependant, l'imposition des mains de Jésus n'a-t-elle pas son importance ? « Si oui, pourquoi ne doivent-ils pas être baptisés ? », a-t-il interrogé. Estimant que ce n'est pas une affaire de comprendre, mais infuser des dons à quelqu'un. « C'est ainsi que cela se passe pour les vaccins, et pour l'école, on ne leur demande pas leur avis. Au niveau spirituel, c'est pareille », a fait savoir Mgr Lézoutier.

Il a cité le passage du Psaume 8 qui va dans le sens de ses propos : « Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants les tout petits ». Il a par ailleurs fait savoir qu'un fœtus peut être baptisé parce qu'il a une âme et un ange gardien. Et aussi que l'Église catholique reconnait les deux formes de baptême : par immersion et par aspersion. L'animation musicale a été assurée par la Maîtrise de Yopougon.