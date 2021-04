Cote d'Ivoire: Interrogés par l'intelligent.tv des ivoiriens donnent leurs avis sur l'acquittement de Gbagbo et Blé Goudé

Des Ivoiriens ont donné leur avis sur l'Intelligent.TV sur l'acquittement définitif le 31 avril 2021 par la Cour pénale internationale (Cpi) de l'ex président Laurent Gbagbo et du président du Cojep Charles Blé Goudé.

Intervenant sur le sujet, le pasteur Eddy Didier a dit: « C'est bien qu'ils soient acquittés. Cela va permettre aux Ivoiriens, à toute la Côte d'Ivoire de se réconcilier encore plus. Avec tout ce que nous avons traversé en 2010-2011,ce n'était pas facile. Chacun était dans les difficultés. Beaucoup ont fui le pays. Je crois que Dieu va permettre que chacun rentre et puis on va s'asseoir sur une table, surtout les hommes politiques, essayer de s'entendre, trouver une solution pour la sortie de crise. Les deux personnalités qui sont acquittées, quand elles vont rentrer, chacun va faire sa part, jouer sa partition afin d'apporter un calme. Ne pas chercher à se venger, ne pas attaquer l'un ou l'autre. En tant que homme de Dieu, nous prions pour la paix, la réconciliation et que les choses aillent de l'avant». Pour sa part, Yapi Désiré Boka, commerçant, a déclaré:« Cela me fait plaisir et c'est important pour le journal. Leur libération peut appeler une réconciliation, puisque nous avons passé des moments difficiles compte tenu des élections passées. Vraiment, cela va apporter une réconciliation dans le pays, et va amener les Ivoiriens à changer de mentalité. J'aimerais qu'ils attendent un peu. Parce que tout le monde est ému. Qu'ils attendent un peu avant de venir».

De son côté, Foua Bi Guillaume, machiniste, a fait savoir: « C'est une bonne nouvelle. Cette libération peut apporter la paix et la réconciliation. On a besoin de sa présence. C'est maintenant qu'il doit rentrer pour que la réconciliation se fasse vite». Quant à Jules Tanoh, agent de sécurité, il a dit: «Si on parle de paix, c'est que tous les partis sont représentés. Donc, pour moi c'est une très bonne nouvelle. On espère qu' ils vont venir avec en esprit plus de réunification que de vengeance».

L'ex président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été définitivement acquittés le 31 mars 2021 par la Chambre de première instance de la CPI à la Haye au Pays Bas.