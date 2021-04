Burkina Faso: Mise en œuvre du PNDES dans la région du Centre-Est - 14,8 milliards FCFA investis de 2016 à 2020

Le gouverneur et président statutaire du CRD, Antoine Ouédraogo (au milieu) a invité les participants à la session à prendre en compte les différentes préoccupations dans les documents finaux.

Le gouverneur de la région du Centre-Est, Antoine Ouédraogo, a présidé les travaux de la première session ordinaire de l'année 2021 du Cadre régional de dialogue, le mardi 23 mars 2021 à Tenkodogo.

C'est dans sa mission de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre du Plan national de développement éc onomique et social (PNDES) au niveau régional, que le Cadre régional de dialogue (CRD) du Centre-Est a tenu, le mardi 23 mars 2021 à Tenkodogo, sa première session ordinaire de l'année 2021. L'objectif est de permettre aux membres statutaires dudit cadre et des autres acteurs impliqués, de suivre et d'évaluer la mise en œuvre du PNDS dans la région. il s'est agi de présenter le contenu du rapport de performance annuel 2020 aux participants, examiner et valider le rapport de performance annuel, formuler des recommandations en vue d'une mise en œuvre réussie du Référentiel national de développement (RND) 2021-2025 dans la région du Centre-Est et examiner et valider le rapport provisoire de l'étude de l'impact socio-économique de la COVID-19 sur le secteur agricole et la sécurité alimentaire dans cette partie du Burkina.

Pour le gouverneur de la région, par ailleurs président statutaire du CRD, Antoine Ouédraogo, en guise de bilan, il est ressorti du projet de rapport de performance annuel 2020, que les efforts des Collectivités territoriales (CT) ont permis d'engranger des résultats considérables en dépit du contexte de mise en œuvre des Plans annuels d'investissements (PAI) marqué par plusieurs difficultés, au rang desquelles, la crise sanitaire liée à la COVID-19 et les lourdeurs administratives dans les procédures de passation des marchés publics.

« Au titre de l'année 2020, le coût total des réalisations faites est de 2,9 milliards F CFA sur une prévision de 4,7 milliards F CFA. Quant aux taux d'exécution physique et financière, ils sont respectivement de 86,66% et 62,48% », a précisé M. Ouédraogo. Il a, en outre, relevé que du cumul des réalisations sur la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, 14,8 milliards FCFA ont été investis par les CT sur une prévision de 23,7 millards FCFA, soit un taux d'exécution physique et financière respectivement de 79,23% et 62,24% sur la période de mise en œuvre du PNDES dans la région. De l'avis du gouverneur, l'année 2021 est prometteuse car les actions des CT vont contribuer à réaliser 9 des 11 piliers du président du Faso, pour un coût total de près de 5,7 milliards F CFA qui seront investis dans la région.

En ce qui concerne l'étude de l'impact socio-économique de la COVID-19 sur le secteur agricole et la sécurité alimentaire dans le Centre-Est, financée par l'Agence belge de développement (Enabel), elle a permis, selon le gouverneur Ouédraogo, de mieux apprécier les effets et impacts de la COVID-19 sur ces secteurs sus-cités et partant, de formuler des recommandations dont leurs mises en œuvre contribueront à amoindrir les effets des chocs liés à la crise sanitaire.

Pour l'expert sectoriel et thématique, gouvernance locale à Enabel, Abdala Javire Traoré, les objectifs visés par Enabel à travers cet accompagnement de la région sont, entre autres, l'évaluation de l'impact des mesures prises par le gouvernement dans sa riposte contre la propagation de la COVID-19 sur la chaine de valeur agricole dans la région du Centre-Est, de disposer de données pertinentes pour mieux orienter ces interventions dans la région, de produire des données statistiques au profit des décideurs de la région et au niveau national, etc. Il a, en outre, précisé que la structure belge de développement intervient dans le Centre-Est à travers son portefeuille pays, qui est arrimé au PNDES.

(Collaborateur)