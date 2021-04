Cote d'Ivoire: Leadership féminin - Des femmes influentes distinguées après leur formation

La commémoration de la Journée internationale des droits de la femme, a servi de prétexte à une compagnie de téléphonie mobile de former des femmes autour des thèmes : « Leadership féminin : Pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 », et « Le digital, une chance pour l'autonomisation et le leadership des femmes ».

La première formation qui a ciblé les femmes travaillant au sein de cette entreprise leur a permis d'apprendre à devenir une meilleure version d'elles-mêmes afin de savoir générer des résultats spectaculaires pour leur vie et l'entreprise dont elles font partie. Ce, dans un environnement marqué par la crise sanitaire mondiale. C'était le 8 mars. Quant à la seconde session de formation, elle a bénéficié à une trentaine de femmes choisies pour leurs personnalités influentes.

En effet, autour d'un dîner organisé par la compagnie de téléphonie mobile, le 31 mars, son directeur général pour la Côte d'Ivoire, Djibril Ouattara, a échangé avec ces femmes autour des avantages du digital. Les échanges ont permis, notamment de valoriser les actions de leadership de la femme, son impact sur les communautés avec la remise de distinctions à 2 groupements de femmes : La Fenascovici et l'Ong Ass de Sissédougou.

D'autres actions de reconnaissance au leadership des femmes vont suivre, dans le cadre d'une caravane, initiée par l'opérateur de téléphonie mobile. Des femmes commerçantes de la Fenascovici, exerçant dans cinq marchés de la ville d'Abidjan à savoir Treichville, Koumassi, Port-Bouët, Yopougon et Adjamé.

Ainsi, du mercredi 31 mars au mercredi 7 avril 2021, seront célébrés et honorés le leadership et la bravoure des femmes commerçantes de la Fenascovici qui mettent tout en œuvre pour fournir les marchés d'Abidjan en denrées alimentaires et permettre aux populations ivoiriennes d'assurer quotidiennement leur nourriture dans le contexte difficile de la Covid-19.

Lors de cette caravane, des tabliers, casquettes, sprays désinfectants et masques chirurgicaux seront remis à plus de 1000 commerçantes pour les remercier et les encourager à continuer à faire preuve de leadership dans le respect des mesures barrières contre la Covid-19.