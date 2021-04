Cote d'Ivoire: Filière anacarde - 25 organisations professionnelles agricoles formées à la promotion de la qualité

Après avoir atteint l'objectif de premier producteur mondial de l'anacarde, la Côte d'Ivoire vise désormais la qualité de ses amandes de noix de cajou.

A cet effet, le Conseil du coton et de l'anacarde (Cca) a organisé, le 2 avril 2021, à la préfecture de la région du Hambol, un atelier de formation et d'équipement des Opa (Organisation agricole professionnelle) pour la promotion de la qualité des noix brutes de cajou à travers la formation et la mise à leur disposition de moyens de contrôle de leur qualité.

Cette formation s'est déroulée en deux phases. Il y a eu la première phase qui était plus théorique. Elle a consisté à informer et sensibiliser les Opa sur le défi de la qualité pour la compétitivité de la filière anacarde.

A la deuxième phase qui était plus pratique, les participants ont été formés sur les techniques et méthodes de détermination de la qualité des noix de cajou. Ils ont été dotés de matériel d'analyse permettant la qualité tant recherchée.

A la fin de la formation, Hassane Coulibaly, Pca de la structure coopérative Wognin de Konodougou, village de la sous-préfecture de Dabakala, par ailleurs, Pca de l'Union des coopératives de Dabakala, s'est dit heureux d'avoir pris part à cette formation. « La qualité est une préoccupation autant pour le Cca que pour les producteurs que nous sommes. Nous sommes conscients que la qualité de la noix de cajou part du producteur », a-t-il souligné.

Aussi, a-t-il promis de s'engager dans la voie de la qualité et de divulguer les connaissances apprises auprès des autres producteurs. Pour sa part, Roger Serges Patrick N'Dah, de Scoop espoir-agro de Katiola, a tenu à rendre un vibrant hommage au directeur général du Cca, Dr Adama Coulibaly et son équipe, pour leur inlassable contribution à la formation des producteurs. « Nous souhaitons que de telles formations se répètent et que tous les producteurs puissent en bénéficier », a-t-il plaidé.

Si l'on en croit Alassane Coulibaly, agent à la Direction de la production du Cca, c'est en septembre 2016 que le Caa a initié des réflexions sur les problématiques de la qualité de noix de cajou ivoirienne, qui ont abouti à la mise en place d'une plate-forme qualité et à l'adoption d'un plan stratégique de préservation et d'amélioration de la qualité des noix brutes de cajou en Côte d'Ivoire. « C'est dans le cadre de la mise en œuvre de ces orientations stratégiques, la formation et l'équipement des Opa que celles-ci ont été identifiées et retenues comme des activités principales à mettre en œuvre au cours des différentes campagnes », a-t-il rappelé.

Notons que ce sont 25 Opa qui ont pris part à cet atelier.

