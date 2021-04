Burkina Faso: Gourma - 6 VDP et 3 gendarmes tombés à Tanwalbougou

6 Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et 3 gendarmes sont tombés, le lundi 5 avril 2021, aux environs de 15 heures, dans les faubourgs de Tanwalbougou, localité située à une quarantaine de kilomètres de Fada, à la suite d'une attaque perpétrée par des individus armés inconnus, a-t-on appris de sources concordantes. Les mêmes sources ont ajouté que dans les rangs des VDP et des Forces de défense et de sécurité (FDS), l'on enregistre 4 blessés dont 2 dans un état critique. Ceux-ci ont été héliportés à Ouagadougou, ce mardi dans la matinée.

Selon nos informateurs, les VDP et les FDS allaient à la rencontre d'une colonne de terroristes qui se dirigeait vers Tanwalbougou, ce lundi de Pâques, avec l'intention de marcher sur le village. Et c'est dans les faubourgs de Tanwalbougou qu'ils sont tombés dans un guet-apens tendu par une centaine d'individus lourdement armés, comme si les terroristes avaient été informés de leur arrivée. Vu leur nombre et les armes qu'ils possédaient, le rapport de force était en défaveur de nos hommes, a soutenu une source bien introduite.

Par ailleurs, nos interlocuteurs ont indiqué que sous la menace des groupes armés, les hameaux de culture de Tanwalbougou et de Mourdeni se sont vidés de leurs habitants. L'objectif pour ces terroristes serait de prendre Tanwalbougou. Ces derniers l'auraient signifié dans plusieurs enregistrements audio qu'ils ont fait parvenir aux VDP de la zone. « S'il plait à Dieu, des ânes iront se balader à la gendarmerie de Tanwalbougou », déclarent-ils dans l'un des enregistrements audio. Une déclaration qui laisserait croire que ces hommes armés sont décidés à faire de Tanwalbougou un no man's land.

Pour preuve, en moins de deux semaines, la zone a été attaquée maintes fois. En effet, le 27 mars 2021, un VDP est tombé à la suite d'une embuscade tendue par des hommes armés. Le dimanche dernier, jour de Pâques, les VDP et les FDS ont repoussé une colonne de terroristes aux environs de Mourdeni, non loin de Tanwalbougou.