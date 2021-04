Congo-Brazzaville: Football de base - Didier Brasse donne une note satisfaisante

« Le Congo a un réservoir des joueurs qui est extraordinaire », a commenté Didier Brasse le 5 avril en marge de la campagne de détection des jeunes talents organisée par Oviebo football académie (Ofa) avec La Pangée à l'école primaire 18 mars 1977 à Talangaï.

L'expert français a supervisé avec quelques membres de la direction technique de la Fédération congolaise de football (Fecofoot) les rencontres qui ont opposé les deux académies dans les différentes catégories d'âge allant des moins de 13 à moins de 20 ans. Cela colle bien à sa mission puisqu'il est venu à Brazzaville à la demande de la Fédération internationale de football association (Fifa) pour travailler avec la Fécofoot sur trois piliers essentiels notamment le football de base, le football d'élite et le développement des cadres.

Dans les conditions difficiles puisque ses enfants se produisaient sur le sable, les jeunes ont séduit par la qualité de la remontée du ballon. L'engagement qu'ils ont mis sur le terrain couplé par la qualité des joueurs ainsi que leur volonté de réussir ont convaincu le technicien français. « Il y a de très bons jeunes joueurs. Ce que je vois en me promenant beaucoup et en suivant beaucoup de matches, c'est l'engagement, la qualité des joueurs et leur volonté de réussir et de faire quelque chose. C'est très bien. Vous avez un réservoir des joueurs qui est extraordinaire », a commenté Didier Brasse.

Le constat de façon générale étant satisfaisant, le superviseur a toutefois fait une observation dans le souci d'améliorer la formation des moins de 13 ans. C'est-à-dire l'adapter à la nouvelle donne. Le football à 11 pour les U-13, a-t-il soutenu, n'est pas le plus propice au développement du joueur.« A onze joueurs sur le terrain, il y a beaucoup de densité. Il y a beaucoup de pertes de balles et cela se traduit aussi par le nombre de ballons touchés par un joueur qui n'est pas très important. En Europe, on a réduit le nombre de joueurs par catégorie justement pour permettre aux garçons d'évoluer dans les meilleures conditions », a-t-il expliqué.

L'OFA a été créée le 4 octobre 2018 pour apporter quelque chose de nouveau dans le football congolais. Elle a pour objectif principal de participer à la formation des jeunes et à la revalorisation du système sportif congolais pour préparer l'élite sportive congolaise de demain. Sa politique consiste à former les jeunes des catégories allant des U-8 à U-20. Gilbert Segura, le directeur d'OFA, a dû s'appuyer sur ces rencontres pour apprécier à sa juste valeur la progression de ses pensionnaires. « On veut faire deux équipes par catégories (Vegas et OFA). On se tenait à cœur de voir l'ensemble de nos joueurs. Nous savons très bien que les entraînements c'est bien, mais la finalité ce sont des matches. Je retiens qu'on avance sur ce qu'on s'était fixé comme programme... Les U-12 et 13 bougent et font le bloc équipe déjà, ils commencent à reculer et à cadrer. Ce sont des choses qu'on a commencé à voir, il y a une quinzaine de jours qu'on essaie de mettre un petit peu en place », a-t-il fait observer.

L'absence de terrain constitue pour lui un handicap afin de faire franchir un palier à ces jeunes dans le cycle de leur formation. « Ces jeunes ont du talent. Cela ne fait que cinq mois que je suis là mais quand on voit le travail qui était fait, on a des difficultés. Il faut dire les vérités. On n'a pas de terrain. On s'entraîne dans les cimetières. En France on dirait que nous sommes des fous. Nous prenons un peu de retard mais on travaille sur d'autres choses. Après le talent viendra », a-t-il indiqué.

Notons que lors des deux derniers matches ayant bouclé la campagne, OFA s'est imposée 2-0 face à La Pangée dans la catégorie U-13 après le nul d'un partout qui a sanctionné le match de la catégorie des U-17.