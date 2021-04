Congo-Brazzaville: Boxe arabe - Les préparatifs du Grand Prix de Russie vont bon train

Assurer la vulgarisation et la visibilité de la Boxe arabe en vue de lui rendre plus populaire comme les autres sports de combats : tel est le pari que tenteront de gagner en Russie les promoteurs de la discipline dans l'organisation de cet événement. En première ligne bien entendu, la Fédération internationale et la Fédération africaine de la boxe arabe.

Le Grand Prix de Russie se tiendra du 21 avril au 1er mai. A moins de trois semaines de ce grand rendez-vous, les préparatifs vont bon train. Le comité d'organisation s'active pour la réussite de cet événement sportif d'une dimension planétaire qui mobilisera pas moins de 160 pays, une quarantaine de ministres des Sports, des parlementaires et hommes d'affaires et près de 500 boxeurs et 800 journalistes.

Dans cette vision, la Fédération internationale de boxe arabe peut compter sur un soutien de taille : de Vladmir Poutine. Le président de la Russie, a-t-on appris, a décidé à s'investir pour la réussite de cette compétition. Les capacités de la Russie dans l'organisation des grands évènements ont été aussi saluées. « La Russie avait brillamment réussi à organiser de nombreux championnats internationaux et olympiques, de même l'organisation du Grand Prix de Russie de cette année est au niveau professionnel, ce qui a ébloui le monde », a reconnu le Dr Al Hadi Al Sudary, président de la Fiba.

L'enjeu est de taille puisque les 500 athlètes venus de tous les coins du monde vont disputer en Russie les 244 titres mis en jeu. L'Afrique a assuré Eric Richard Ella Bekale, président de la Fédération africaine de boxe arabe (Faba) et vice-président de la Fédération internationale, aura l'occasion de valoriser sa culture et montrer ce qu'elle a de plus précieux . « Nous allons en profiter pour montrer ce que l'Afrique a comme richesse », a dit Eric Richard Ella Bekale.

Depuis l'annonce de la compétition, la Faba a multiplié des campagnes de sensibilisation afin d'inviter les dirigeants africains à une véritable prise de conscience dans la préparation de leurs athlètes. L'Afrique doit, selon lui, se montrer à la hauteur en Russie. Et le bilan de la préparation le rassure. « Je tire un bilan de satisfaction parce que la majorité des pays africains se sont mobilisés pour la préparation de leurs boxeurs », a souligné Eric Richard Ella Bekale. Selon les critères de sélection, chaque pays sera représenté par deux boxeurs (un homme et une femme). Au Congo, les deux athlètes retenus affûtent leurs armes à Pointe-Noire. Le discours tenu par le président de la Faba envers le Congo est une motivation supplémentaire.

« Le Congo a de très bons boxeurs contrairement à ce que les gens peuvent penser. Le Congo en matière de sport de combat est un pays qui compte en Afrique. Vous avez des champions dans d'autres disciplines de sports de combat mais quand on pratique un sport de combat, on pratique tous les sports de combats. Ce sont des règlements qui changent et les athlètes s'y préparent et acquièrent l'expérience au travers cette discipline », a-t-il commenté.

La boxe arabe, rappelons-le, est différente de la boxe anglaise et française. Elle fait toutefois partie du groupe dit « Pieds-poings », avec notamment la possibilité de faire des projections au sol et de donner des coups de genou.