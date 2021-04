Congo-Kinshasa: Assistance humanitaire - La Suède apporte un financement de quatre millions de dollars au HCR

La dotation du gouvernement suédois permettra à l'agence onusienne de répondre rapidement et d'aider les réfugiés, les personnes déplacées internes, ainsi que les communautés hôtes dans le besoin en RDC.

Grâce à cette enveloppe, le HCR sera donc en mesure d'apporter une protection et une assistance rapide et ciblée en fournissant aux réfugiés et déplacés internes des abris, de l'eau potable, des installations d'assainissement ou encore des soins de santé.

Avec ce financement, le HCR qui avait lancé, il y a peu, un plan de réponse d'urgence pour les réfugiés pourra tant soit peu faire face aux besoins humanitaires de ces populations.

Liz Kpam Ahua, représentante du HCR en RDC, a salué l'acte de générosité et de solidarité du gouvernement suédois : « le HCR remercie le peuple suédois à travers son ambassadeur pour la démonstration de la solidarité envers la population dans le besoin en RDC ». Elle a, par ailleurs, souligné : « cette généreuse contribution tombe à pic et va permettre la continuité de nos activités vitales, notamment nos projets d'urgence suite au récent afflux de réfugiés centrafricains dans le pays ».

Pour sa part, l'ambassadeur suédois, Henric Råsbrant, a fait savoir qu'en RDC, « les besoins des réfugiés, des déplacés internes et des communautés hôtes n'ont jamais été plus importants à soulever. Grâce à ce financement, la Suède permet au HCR de conserver la flexibilité et le dynamisme nécessaires afin de répondre rapidement aux multiples urgences sur le terrain ».

Pour rappel, la RDC compte plus d'un demi-million de réfugiés et cinq millions et demi de déplacés internes. La violence et l'insécurité continuent à déraciner des milliers de personnes qui vivent dans des conditions effroyables, sans abri, nourriture ou soins de santé.