Mauritanie: La Première Dame supervise la clôture de la journée internationale de l'autisme

Nouakchott — La Première Dame, Dr Mariem Fadel Dah, a supervisé, aujourd'hui à Nouakchott, au Centre Zayed de l'autisme, la clôture des activités marquant la Journée internationale de sensibilisation aux troubles autistique, organisée cette année sous le slogan: «Inclusion sur le lieu de travail: les défis et les opportunités en temps post-pandémique ".

La Première Dame a visité les différents pavillons du centre qui est le premier du genre dans le pays, spécialisé dans le traitement et la réhabilitation des enfants autistes en Mauritanie. Depuis sa création, le centre prend en charge et réhabilite les enfants diagnostiqués avec un trouble de type autistique.

Dans une allocution pour la circonstance, la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Mme Naha Mint Haroune Ould Cheikh Sidya, a affirmé que les problèmes des personnes handicapées et leur prise en charge sont parmi les axes les plus importants du programme social de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et qu'ils sont au centre de la politique générale du gouvernement du Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal.

Elle a apprécié à sa juste valeur l'intérêt particulier qu'accorde la Première Dame à la dimension sociale des programmes mis en œuvre, à travers son investissement personnel dans les différentes actions à caractère social et son appui et son soutien constants au département en charge des affaires sociales.

La ministre a rappelé que la prise en charge des enfants autistes est l'un des fondements de la politique plus générale de promotion des personnes vivant avec handicap.

Elle a indiqué que le travail social a connu un développement qualitatif ces derniers temps, car les allocations financières pour les personnes handicapées ont été doublées et les transferts de fonds mensuels ont commencé pour les groupes les plus vulnérables, en particulier les enfants handicapés, en plus de la création d'une école spécialisée en formations pour les actions sociales.

De son côté, le directeur du Centre Zayed de l'autisme, M. Mohamed Fadel Abed Rabbou, a exprimé ses vifs remerciements et sa pleine gratitude à la Première Dame pour avoir assisté à la cérémonie de clôture des activités marquant la Journée internationale de sensibilisation à l'autisme, qui a été émaillée par l'organisation d'un série d'activités intéressantes.

Il a déclaré que cet événement était une occasion de faire entendre la voix contre la discrimination et l'exclusion, de renforcer l'engagement en faveur de l'inclusion scolaire des personnes atteintes d'autisme et de travailler pour améliorer leur participation en tant qu'enfants normaux dans la société.