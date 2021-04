Congo-Kinshasa: Une grève pour mettre un terme aux massacres à Beni et Butembo

Des organisations de la société civile ont lancé une grève dans le territoire de Beni et la ville de Butembo pour protester contre les massacres dans la région et pousser les autorités à agir.

Ce sont les organisations "Veranda Mutshanga", "Lutte pour le changement" (Lucha) et d'autres groupes de pression qui ont lancé la grève générale dans le territoire de Beni et la ville de Butembo. Un mouvement de cessation des activités qui a commencé lundi (05.04.2021) et qui devrait durer selon les organisateurs, dix jours.

Ces derniers n'excluent pas de renforcer leurs actions si leurs revendications ne sont pas pris en compte. Ils asurent par ailleurs que le mouvement de grève est plutôt bien suivi pour le moment.

L'objectif de la grève est de mettre "la mission de l'ONU en RDC (Monusco) et les Forces armées de la RDC (FARDC) face à leur responsabilité à cause des massacres". Des masacres souvent attribués aux rebelles présumés des ADF qui sévissent dans cette région frontalière de l'Ouganda.

Ce rebelles des ADF sont considérés actuellement comme les plus violents parmi la centaine des groupes armés actifs dans l'Est de la RDC. Leurs attaques touchent depuis quelques mois les territoires voisins d'Irumu et Mambasa, dans la province de l'Ituri.