Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - Absent aux obsèques de sa mère

La famille de Hery Rajaonarimampianina est en deuil. La mère de l'ancien président, Odette Perline Rasoamampianina, a rendu l'âme à l'âge de 84 ans, samedi dernier, à son domicile à Sabotsy Namehana, dans le district d'Avaradrano.

Une nouvelle qui a été vite relayée sur les réseaux sociaux, dès l'après-midi du 3 avril, pour faire part de la douleur de la famille après la disparition de cet être cher. Des rumeurs se sont alors répandues sur la toile, étant donné le contexte sanitaire qui prévaut, mais des sources ont précisé que la grand-mère, très respectée dans son quartier, n'était pas morte des suites de la Covid-19. La preuve. La dépouille a été inhumée au caveau familial à Faravohitra Avaratra, commune de Sabotsy Namehana, hier, et deux jours après sa mort afin que sa famille et ses proches puissent lui rendre un dernier hommage.

Toutefois, l'ancien président a brillé par son absence durant les obsèques. Sa famille, notamment ses quatre enfants, n'a pas non plus assisté aux funérailles de leur grand-mère dans leur village natal. Hery Rajaonarimampianina, l'ainé de la famille, qui vit actuellement à Paris a choisi de rester à l'extérieur et de ne pas faire le déplacement au pays. Les liaisons aériennes entre Antananarivo et Paris étant compliquées à cause de la crise de propagation de la Covid-19. En février 2020, Hery Rajaonarimampianina, a aussi perdu son frère cadet Sylvain Haingotiana Rakotoarimanana et n'était pas non plus rentré au pays pour les obsèques. Les membres de la famille politique de l'ancien président n'ont pas manqué de lui marquer leur soutien durant ces périodes douloureuses que le fondateur du parti HVM a traversées depuis l'année dernière.