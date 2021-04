Madagascar: Fête de Pâques - Les chrétiens n'ont pas manqué les cultes

Même si la capacité d'accueil des églises doit être limitée à 100 fidèles selon le discours du président de la République, cela n'a pas totalement été le cas le dimanche 4 avril 2021, jour de la fête la plus importante du christianisme, Pâques.

Les fidèles sont venus nombreux pour assister aux cultes, que ce soit dans les églises catholiques, protestantes, ou autres. De son côté, le FFKM avait déjà annoncé fin mars que les cultes ne devraient accueillir plus de 200 personnes. Néanmoins, en raison de la menace de plus en plus alarmante de la Covid-19 ces derniers temps, force est de constater que les personnes ont quand même fait attention à respecter les gestes barrières.

Une partie des chrétiens ont cependant décidé de rester à la maison dimanche dernier. Ce qui a fait que le nombre de fidèles a nettement diminué par rapport aux années précédentes, exceptée l'année 2020 où la majorité des églises étaient fermées. Lors de quelques visites effectuées dans les églises de la Capitale, nous avons pu remarquer que ce sont les plus jeunes qui ont assisté aux différentes cérémonies religieuses. Les plus âgés sont restés à la maison, sans doute parce qu'ils sont considérés comme plus vulnérables face à cette maladie. Maintenant, il appartient à chaque église de décider si elle fermera ou non ses portes à compter de dimanche prochain.