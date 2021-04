Madagascar: Week-end pascal - La STAR Tour en ligne divertit

Comme il a été déjà annoncé dans nos pages précédemment, l'édition de la STAR Tour de cette année s'est passée exclusivement en ligne.

Et le public a répondu présent, surtout durant le premier live où le chanteur Samoëla et la chanteuse Tence Mena ont livré, chacun à leur tour, une prestation d'une durée de presque deux heures le dimanche vers 16 heures. Il ne s'agissait pas de diffuser une émission pré-enregistrée mais d'un vrai concert en direct, avec des musiciens et des danseurs, qui a été suivi par des milliers d'internautes localisés dans plusieurs villes du pays. Une formule qui a bien fonctionné puisqu'en raison de l'état d'urgence sanitaire, une grande majorité des Malgaches sont restés chez eux. Le week-end pascal s'est ensuite poursuivi le lundi de Pâques dans la matinée avec une séance de Zumba Fitness. Là par contre, le nombre d'internautes qui ont suivi le live était moins important que celui de dimanche.

Enfin, cette STAR Tour s'est achevée avec un concert en direct du groupe Reko et Johane sur la page Facebook de Chill Madagascar. Comme pour la diffusion du dimanche, le public est revenu en masse pour suivre les prestations des deux artistes. Malgré le contexte un peu particulier, on peut dire que cette édition était une réussite. Tout le monde espère que l'année prochaine, la Covid-19 ne sera plus qu'un mauvais souvenir et que la STAR Tour et tous les événements culturels pourront accueillir le public.