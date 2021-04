Madagascar: Football - Bolida et Rayan victorieux avec leur équipe

Sitôt de retour auprès de leur club respectif, les internationaux malgaches n'ont pas chômé. Troyes et Paris FC ont remporté la victoire tandis que Grenoble Foot et RCS Charleroi ont été tenus en échec par leur adversaire.

En tête du classement de la Ligue 2 avec 61 points, l'équipe de Troyes de Rayan Raveloson enchaîne les bonnes performances. L'équipe de l'international malgache s'est imposée par 1 but à 0 face à Guingamp dans le cadre de la 31e journée de Ligue 2. Rayan qui vient de disputer le match avec les Barea, mardi dernier au Stade Barikadimy, a été titularisé par le coach Laurent Batlles et a joué l'intégralité de la rencontre. L'équipe de Troyes est en bonne position pour une accession à la Ligue 1. Un autre international malgache a aussi réussi son retour avec son équipe. Paris FC, où évolue Lalaina Nomenjanahary dit Bolida, a remporté la victoire par deux buts à un face à Sochaux. Bolida n'est rentré qu'à la 87e minute pour remplacer Julien Lopez. Cette victoire relance les chances du Paris FC pour la course à une place en Ligue 1.

Toujours dans le championnat français, Grenoble Foot de Jérôme Mombris a fait match nul à domicile face à Châteauroux, samedi. Pourtant, les Grenoblois ont démarré tambour battant la rencontre en menant au score par 2 buts à 0 à la 30e minute grâce aux buts de Djitté (24e minute) et Benet (30e minute). Mombris a donné une passe décisive permettant à Djitté d'ouvrir le score. Pour Châteauroux, Ibara a inscrit le premier but à la 34e minute. Les Grenoblois, en supériorité numérique à la reprise avec un avantage de 1 but, ont cédé face à Châteauroux, qui n'a pas volé son point (2-2). L'équipe du défenseur des Barea se positionne à la 5e place avec 54 points. En Pro League Belge, après plusieurs semaines sans match à cause de la Covid-19, Marco Ilaimaharitra est entré sur le terrain avec le RCS Charleroi. Marco est entré à la 73e minute dans le match mettant aux prises son équipe le RCS Charleroi au Royal Excel Mouscron. Les deux équipes ont quitté le terrain sur un score nul d'un but partout. Un nul qui n'arrange pas le RCS Charleroi qui pointe à la 12e place du Championnat belge à la 23e journée.