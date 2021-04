Madagascar: Transports - La zone nationale à l'arrêt

Les transports de zone nationale à destination ou au départ d'Analamanga sont désormais interdits pendant 15 jours.

Il est strictement interdit d'entrer ou de sortir dans cinq régions, à savoir Analamanga, Atsinanana, SAVA, Boeny et Nosy-Be, pendant quinze jours, et ce, quel que soit le moyen de transport.

« Aucune autorisation spéciale ne sera délivrée, sauf en cas d'évacuation sanitaire », a annoncé le ministre des Transports, du Tourisme et de la Météorologie, Joël Randriamandranto. Les frontières de la région Analamanga seront elles aussi fermées pour une durée de quinze jours. Il en est de même pour celles des régions Atsinanana et de la SAVA, afin de limiter la propagation de la Covid-19. Tous les transports de la zone nationale reliant ces régions affectées par la pandémie sont ainsi interdits. Ce sont des mesures restrictives appliquées dans le cadre de l'état d'urgence décrété par le président de la République, Andry Rajoelina.

Suspension des vols domestiques. En outre, les vols domestiques assurés par la compagnie aérienne Tsaradia, au niveau des régions concernées, sont également suspendus à partir d'aujourd'hui. On peut citer, entre autres, les vols desservant Antananarivo-SAVA et Antananarivo-Toamasina ainsi qu'Antananarivo-Mahajanga et Antananarivo-Nosy-Be. En effet, la fermeture des frontières de Mahajanga et de Nosy-Be n'a pas encore été levée, et ce jusqu'à nouvel ordre. Concernant la liaison aérienne entre les autres régions qui ne sont pas concernées par cette mesure restrictive comme Antananarivo-Toliara, Antananarivo-Taolagnaro ou Antananarivo-Antsirananana, le ministre de tutelle a déclaré que les vols restent autorisés. En revanche, « tous les passagers doivent effectuer un test PCR avant leur embarquement dans l'avion », a-t-il poursuivi.

Éviter les ruptures d'approvisionnement. En revenant sur le secteur du transport terrestre, il a été soulevé que les transporteurs exerçant dans les zones urbaines et suburbaines, à l'intérieur des régions Analamanga, Atsinanana et SAVA, pouvaient poursuivre librement leurs activités, tout en respectant les gestes barrières. Par ailleurs, le transport de passagers par voie maritime est interdit, d'autant plus que les frontières de Madagascar sont encore fermées. Le contrôle des frontières sera ainsi renforcé. En revanche, les transporteurs de marchandises, que ce soit par voie terrestre ou par voie maritime, peuvent circuler librement, et ce, pour éviter les ruptures d'approvisionnement en produits alimentaires du marché local.