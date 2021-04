Madagascar: Football - Pro League - Ajesaia rejoint Adema en tête

La 10e journée d'Orange Pro League a été mise à profit par l'Ajesaia qui a comblé son retard avec l'Adema et termine à la tête de la conférence Sud de cette Orange Pro League.

Logique vainqueur du Zanakala sur le score de 1 à 0, les coéquipiers d'El Hadari sont assurés de disputer le playoffs avec l'AS Adema. Une issue prévisible car ces deux équipes sont un ton au-dessus de ce groupe.

Mais cette fameuse bataille aura aussi lieu lors l'autre playoff destiné à sauver certains clubs de la relégation.

Sur ce chapitre en effet, la CNaPS Sport Disciples FC a pris un sérieux coup au moral en se faisant massacrer par une Uscafoot revancharde, samedi au Stadium Elgeco Plus. Le score de 5 buts à 0 illustre bien le naufrage de ce club. Tout avait pourtant bien commencé quand le gardien Mbola arrêta le penalty de la CUA. Mais ce fut tout car frustré par cette faute flagrante non sifflée par l'arbitre qui se disait d'Itasy alors qu'il est d'Analamanga, le même gardien commit l'irréparable en s'emparant du ballon alors qu'il était sorti de sa surface. Le carton rouge direct réduisait donc la CSDFC à 10 et comme les remplaçants n'ont pas tenu bon notamment Tojo Kely devenu une vraie passoire tandis que Lalaina a complètement disparu de la circulation au retour d'Ethiopie avec les Barea. Logique si les buts s'enfilaient au grand dam des supporters pourtant venant de Betafo en taxi-brousse.

Une journée à oublier pour la CSDFC qui devait sérieusement songer à changer de fusil d'épaule ou carrément de joueurs voire d'encadrement technique car il restait trois matches pour sortir la tête de l'eau et réussir le maintien. Elle doit au moins gagner deux des trois rencontres contre l'Ajesaia, le Zanakala et le 3FB.

Dans les autres matches, le 3FB a montré un visage assez encourageant même si pour cette fois encore les Tuléarois ont perdu par 2 buts à 3 devant le FCA Ilakaka.

Les duels annoncés n'ont pas eu lieu car les rencontres entre le Cosfa et Five FC d'une part et JET Kintana - Elgeco Plus de l'autre, se sont soldées sur les scores de parité de 1 à 1.

Five FC et Cosfa confortent ainsi leur place de leader tandis que le néo-Berajo s'offre le titre de meilleur joueur de ce duel tout compte fait assez frustrant.