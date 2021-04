Egypte: Le cortège des momies royales le 3 avril

Et finalement le rendez-vous est fixé ... le 3 avril, les yeux du monde entier seront braqués sur l'événement le plus attendu depuis longtemps. Il s'agit du transfert de 22 momies royales du Musée égyptien à Tahrir vers leur nouvel emplacement au Musée national de la Civilisation égyptienne.

Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled Al-Anani, a expliqué que la date a été fixée au 3 avril puisque c'est un jour de congé, un samedi. Et de souligner qu'il a reçu 200 demandes de différentes chaînes nationales et internationales pour la couverture médiatique.

Ces momies ont été retrouvées lors de la découverte de la cache de Deir Al-Bahari en 1881, et de celle de la tombe du roi Amenhotep II en 1898, a indiqué le ministère dans un communiqué publié samedi. La cachette de Deir Al-Bahari également connue sous le nom de « cache royale », est située à l'ouest de la ville de Louxor. Il y a en tout 22 momies royales et 17 sarcophages royaux datant des 17ème, 18ème, 19ème et 20ème siècles. Tandis que parmi les autres momies se trouvent celles des rois Ramsès II, Touthmôsis III, Séthi 1er et Seqenenrê Tâa.

Les momies seront transportées sur 22 véhicules fabriqués spécialement pour garantir la sécurité des pièces. Ces véhicules seront attelés à des chevaux qui ressemblent aux chars militaires de l'Egypte ancienne.En plus, une troupe musicale va accompagner le cortège pour donner une ambiance spéciale. Les ouvriers participant au cortège vont tous porter le même habillement. Le cortège commencera au Musée égyptien de Tahrir. Ce dernier vient d'ailleurs d'être décoré avec un obélisque du pharaon Ramsès II entouré de quatre sphinx provenant du temple de Karnak à Louxor. Ensuite, le cortège se dirigera vers le Musée de la Civilisation.

Les momies de la 17ème dynastie

Seqenenrê Tâa

Le règne de ce roi s'organisait autour de la résistance face aux Hyksôs. Le roi est enterré dans la nécropole de Dra Abu El-Naga. Ce qui caractérise sa momie est qu'elle a été trouvée embaumée à la hâte après une mort manifestement très violente.

Les momies de la 18ème dynastie

Amenhotep I

Il est le 2ème roi de la dynastie. Il est devenu prince héritier avec la mort de son frère. Il prend le pouvoir quand il était encore jeune. Sa momie fut découverte en 1881 dans la cachette de Deir Al-Bahari.

Thoutmôsis 1er

Thoutmôsis 1er est le 3ème pharaon de la dynastie. Il prend le pouvoir après le décès de son père Amenhotep 1er. Le roi fut enterré à Deir Al-Bahari et découvert en 1881.

Thoutmôsis II

Il est le 4ème pharaon de la dynastie. Il est le fils de Touthmôsis 1er. Sa momie fut découverte en 1881 dans la cachette de Deir Al-Bahari.

Touthmôsis III

Il est le 6ème roi de la dynastie. Avec la mort de son père le roi Touthmôsis II, il était encore jeune, c'est sa belle-mère la reine Hatchepsout qui est montée sur le trône. Après la mort de la reine, Touthmôsis III reprend la politique de son père et porte le Nouvel Empire à son apogée. Sa momie fut découverte en 1881 parmi la cachette de Deir Al-Bahari.

Amenhotep II

Amenhotep II est le 7ème roi de la dynastie. Il était doué d'une force physique extraordinaire, il était d'une taille hors du commun. Sa tombe KV35 fut l'une des plus belles de la nécropole thébaine dans la Vallée des Rois. Sa momie fut découverte en 1898 par Victor Loret.

Touthmôsis IV

Touthmôsis IV est le fils d'Amenhotep II. Sa momie fut trouvée en 1898 dans le tombeau KV35 de son père Amenhotep II dans la Vallée des Rois. On l'appelle la stèle du rêve. Elle raconte l'histoire de Touthmôsis III quand il était un petit prince.

Ce dernier était venu se promener dans l'après-midi et s'est assis à l'ombre du Sphinx. Le prince a eu un rêve du Sphinx lui demandant d'ôter le sable qui l'ensevelissait et il monta sur le trône du pays.

Amenhotep III

Amenhotep III est le 9e roi de la 18ème dynastie. Il est le fils aîné de Thoutmôsis IV et de la Reine Moutemouia. On lui compte 30 ans de règne. Selon un examen de sa momie, des égyptologues ont précisé qu'il est décédé entre 40 et 50 ans. Sa tombe est située dans la Vallée des Singes, une vallée secondaire de la Vallée des Rois. Elle fut découverte en 1898, dès les premières explorations de la vallée.

Les momies de la 19ème dynastie

Séthi 1er

Le roi Séthi 1er est le fils de Ramsès 1er et le père de Ramsès II. Il est enterré dans la Vallée des Rois dans le tombeau KV17. Sa momie fut trouvée dans la cachette de la tombe DB320 de Deir Al-Bahari, découverte en 1881.

Ramsès II

Il est le 3ème pharaon de la dynastie. Son règne était exceptionnel. Il est le fils de Séthi 1er et de la reine Mouttouya. Il règne sur le pays pour soixante six ans. Le roi est inhumé dans la tombe KV7 dans la Vallée des Rois puis il a été transféré dans KV17 puis dans la tombe de la reine Inhapy à Deir Al-Bahari TT320 découverte en 188.

Mérenptah

Mérenptah est le 4ème pharaon de la dynastie. Il est le 13ème fils du roi Ramsès II. Il hérite d'un pays au faîte de sa gloire. Avec sa mort commencent les troubles dans le pays. Il est enterré dans la tombe KV8 dans la Vallée des Rois. Sa momie a été trouvée dans la cachette royale aménagée dans la tombe d'Amenhotep II.

Séthi II

Séthi II est le fils aîné du roi Mérenptah et qui lui succède. Il règne sur le pays pendant dix ans. Le roi fut enterré dans le tombeau KV15. Sa momie fut trouvée dans la cachette royale à Deir Al-Bahari.

Siptah

Le pharaon Mérenptah-Siptah est le fils de Séthi II. Il monte sur le trône à l'âge de 12 ans. Siptah est enterré dans la Vallée des Rois dans la tombe KV47. Sa momie fut retrouvée en 1898 dans la cachette de la tombe KV35 d'Amenhotep II.

Les momies de la 20ème dynastie

Ramsès III

Le roi Ramsès III est le dernier pharaon du Nouvel Empire. Il est le fils du pharaon Sethnakht. Sa momie est retrouvée en 1881 dans la tombe thébaine TT320. Son épouse est la reine Tiyi.

Ramsès IV

Ramsès IV est le 3ème pharaon de la dynastie. Il prend le pouvoir à l'âge de 40 ans et meurt à l'âge de 40 ou 45 ans. Il fut enterré dans la tombe KV2 dans la Vallée des Rois. Sa tombe est parmi les tombes royales les plus visitées de la Vallée.

Ramsès V

Ramsès V est le 4ème pharaon de la dynastie. Son règne est marqué par l'influence grandissante des prêtres d'Amon. Les circonstances de sa mort sont toujours inconnues. Mais sa momie a été retrouvée et il semble qu'il est mort de la variole une maladie infectieuse.

Ramsès VI

Ramsès VI a régné sur le pays dans une situation difficile, la situation interne et externe continue à se désagréger. Il est le fils de Ramsès III. Il est enterré dans la Vallée des Rois, près du tombeau de Toutânkhamon. Sa momie a été retrouvée en 1898 dans la cachette royale aménagée dans le tombeau d'Amenhotep II.

Ramsès IX

Il est le 8ème pharaon de la dynastie. Il est resté 18 ans au pouvoir. Son tombeau se trouve dans la Vallée des Rois, pillé. Sa momie est trouvée dans la cachette de Deir Al-Bahari DB320 en 1881.

Les momies reines

Parmi les vingt-deux momies, quatre appartiennent à des reines, à savoir : Hatchepsout, Ahmosé-Méritamon, épouse du roi Amenhotep 1er, la reine Ahmès-Néfertari, épouse du roi Ahmôsis 1er et la reine Tiyi épouse du pharaon Amenhotep III.

Hatchepsout

Elle fut la 5ème reine de la dynastie. Cette reine est la fille du pharaon Touthmôsis 1er. Elle s'est mariée avec son frère le roi Touthmôsis II et elle monte sur le trône. Elle est l'une des personnalités les plus connues dans l'histoire de l'Egypte Ancienne. Sa momie fut découverte en 1903 dans la tombe KV60 dans la Vallée des Rois.

Ahmosé-Méritamon

La reine est la fille aînée d'Ahmôsis 1er et de la reine Ahmès-Néfertari. Elle est l'une des épouses de son frère Amenhotep 1er. Sa momie fut découverte en 1930 dans la tombe TT358 à Deir Al-Bahari.

Ahmès-Néfertari

La reine Ahmès-Néfertari est la mère du pharaon Amenhotep 1er, et l'épouse du pharaon Ahmôsis 1er. Sa momie fut découverte dans la tombe DB320 de Deir Al-Bahari.

Tiyi

La reine Tiyi est l'épouse du pharaon Amenhotep III. Elle est la fille de Youya et Touya qui était la chanteuse d'Amon. La reine est mère de six ou sept enfants. Sa momie fut découverte en 1907 dans la tombe KV55.

