Madagascar: Evènements - Le week-end pascal s'anime à travers la toile

Star Tour, la Rencontre nationale sportive (RNS), le dénominateur commun ? Des rendezvous en ligne. Covid-19 oblige, les diverses animations musicales privilégient la sensibilisation.

FAIRE preuve d'optimisme en temp s de pandémie. La scène culturelle nationale s'apprête une nouvelle fois à être résiliente. L'évolution actuelle de la pandémie sur nos terres est éreintante pour beaucoup amenant à des changements de perspective et d'organisations. Si presque un millier de personnes ont afflué au By-Pass pour l' habituel lundi de Pâques, les plus sages ont privilégié la prudence et la prévention en restant chez eux pour apprécier les concerts live proposés par la Star Tour et la Rencontre nationale sportive (RNS) initiée par la diaspora dans l'Hexagone. Pourquoi se ruer encore vers des liesses populaires au risque de contribuer activement à la propagation du virus, si l'on peut profiter de ces deux événements en ligne ?

C'est sans doute ce à quoi la Star Madagascar et la RNS tenaient à pallier en ayant proposé respectivement des programmations bien garnies pour leurs événements. Conscients de l'ampleur grandissante de la pandémie, ils ont mis en avant l'importance de la sensibilisation du public sur les méfaits et les dangers de la pandémie qui sévit actuellement.

La Star Tour qui anime traditionnellement Antsirabe s'est forgée une grande scène à Andraharo où les concerts et les animations se sont déroulés à huis clos. Diffusée à la fois en ligne sur les pages de Star Madagascar, Eau Vive Madagascar et Chill Madagascar, la Star Tour a réjoui les fans de Samoëla et Tence Mena dans l'aprèsmidi du 4 avril.

Restez chez vous

« S'il vous plaît ! Restez chez vous, pour qu'ensemble on puisse tous se retrouver à nouveau un jour ! » souligne Samoëla entre deux chansons. Hier après-midi, c'est au tour de la jeune Johanne e t d u g ro u p e R e k o ( F y Rasolofoniaina) de se mettre en scène. Il affirme avant d' e n t am e r s a c h a n s o n « Mitonia », « Certes, il n'est pas facile d'endurer cette situation, mais on doit rester calme, on doit respecter les normes qui s'imposent et faire preuve de sagesse. C'est ainsi qu'on vaincra cette maladie ».

La RNS n'a pas lésiné sur les moyens non plus. Elle a proposé au public des séries de show-case en ligne, tout au long du week-end pascal sur sa page facebook. L'objectif était d'inviter tout un chacun à rester chez soi. Elle a mis les bouchées doubles avec Njakatiana, Solo Andrianasolo, Gothlieb, Luk et Lilie qui ont repris les compositions de Bessa dans la soirée du samedi.

La jeune généra tion représentée par Misié Sayda, Lion Hill et Johanne ont animé la soirée du dimanche. Le « Tafa an-tsary » avec le fameux dessinateur de presse Pov s'est aussi démarqué en partageant exclusivement s o n mé tie r p o n c tué de diverses lectures poétiques avec des auteurs et poètes nationaux. Ces initiatives en ligne évitent les attroupements et les rassemblements non contrôlés.