Madagascar: Lutte - Qualification JO - Mbola et Emma en lice en Tunisie

La Grande île aura deux représentants aux championnats d'Afrique. Le sommet continental s'étalera du 1er au 12 avril en Tunisie.

Première sortie postcovid. Madagascar aligne deux combattants aux championnats d'Afrique qui se dérouleront dans la ville de Hammamet en Tunisie.

Ce sommet continental se déroulera en deux parties, le tournoi qualificatif aux Jeux olympiques de Tokyo aura lieu du 1er au 4 avril et les championnats d'Afrique du 5 au 12 avril. Les porte-fanions de la Grande Île entreront en lice à partir de ce week-end.

La délégation du pays, dirigée par le président de la Fédération malgache des luttes Mamitiana Raveloson, est composée de deux combattants et d'un coach en la personne de Herizo Rakotondramasy. Elle est arrivée en terre tunisienne le 30 mars après avoir passé le test à la Covid-19 avant le départ et à l'arrivée.

Elle a rallié la ville de Hammamet, ville hôte du sommet continental le lendemain. Les deux lutteurs qui vont défendre les couleurs nationales sont Mbola Rakotoniaina du club Cospn, engagé dans la catégorie des -65kg, et Emma Rasoanantenaina du Cosfa chez les filles -53kg. «Ces sélectionnés sont parmi les plus expérimentés du moment » affirme le président de la Fédération, Mamitiana Raveloson. Ils viennent tous deux de confirmer leurs rangs de champions de Madagascar dans leurs catégories respectives.

Expérimentés

Sur la scène internationale, Emma est vice-championne et a remporté la médaille d'argent aux Jeux de la francophonie en 2017 en Abidjan Côte d'Ivoire. Elle formait l'équipe malgache au championnat d'Afrique en 2020 en Algérie et au tournoi de qualification olympique au Maroc, annulé au dernier moment il y a un an en raison de la pandémie du coronavirus.

Mbola avait, quant à lui, participé aux compétitions africaines en Arabie Saoudite et en Égypte. «Nos combattants sont tous en pleine forme. Ils ont suivi une préparation intensive après les championnats nationaux au début mars. Ils se disent fins prêts physiquement et mentalement », a mentionné le numéro un de la Fédération. Cette joute africaine est qualificative aux JO pour le continent africain et aussi celui de l'Océanie.

Les deux premiers, c'est-à-dire le champion(ne) et le vice-champion (ne), se qualifient directement aux prochains Jeux olympiques de Tokyo Japon prévus vers la fin juillet. «Ce déplacement a pu se réaliser grâce aux efforts de la Fédération, sans l'appui de l'État » souligne le président de la Fédération. En marge de ce rendez-vous continental aura lieu le 5 avril l'assemblée générale élective de l'instance africaine.