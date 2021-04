Sénégal: L'ouverture d'un consulat du Sénégal à Dakhla mise en exergue par la presse et les médias à Dakar

Dakar — L'ouverture d'un Consulat général du Sénégal à Dakhla, la 10ème représentation diplomatique inaugurée dans cette ville depuis un peu plus d'un an, est mise en exergue, mardi, par plusieurs journaux, sites et médias sénégalais qui saluent l'excellence des relations millénaires entre le Sénégal et le Maroc.

Le Sénégal ouvre un Consulat général à Dakhla, écrit le quotidien à grand tirage +Le Soleil+, soulignant que la ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Aïssata Tall Sall, a procédé, lundi, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, à l'inauguration du Consulat à Dakhla, "une province du sud du Royaume chérifien".

A l'issue de cette inauguration, les deux ministres ont procédé à la signature de deux accords de coopération et d'un mémorandum d'entente destinés à promouvoir le partenariat maroco-sénégalais dans les domaines de la décentralisation, des technologies de l'information et de la communication (TIC) et de l'aviation civile, ajoute la publication.

Le Sénégal s'est joint à la dizaine de pays ayant ouvert un consulat à Dakhla, écrit +WalfQuotidien+, notant qu'à travers l'ouverture de cette représentation consulaire, le président "Macky Sall réaffirme la position de Dakar sur la marocanité du Sahara".

Le Sénégal a ouvert un consulat général à Dakhla, la 10ème représentation diplomatique inaugurée dans cette ville depuis un peu plus d'un an, rapporte le site d'information +SENEGO+, soulignant que lors de la cérémonie d'inauguration, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita et la ministre des Affaires étrangères, et des Sénégalais de l'Extérieur, Aïssata Tall Sall ont abordé les "différents aspects des relations de fraternité et de coopération ancrées dans l'histoire liant le Maroc et le Sénégal".

Pour +Lequotidien.sn+, le Sénégal rejoint la liste des pays amis et alliés du Maroc qui ont ouvert des consulats à Dakhla, deuxième grande ville du Sahara marocain.

L'ouverture du Consulat général du Sénégal à Dakhla a également été relayée par l'Agence de presse +APA+ qui relève l'excellence des relations séculaires bien ancrées dans l'histoire, entre le Maroc et le Sénégal.

Il s'agit de la 10ème représentation diplomatique inaugurée à Dakhla après celles de Djibouti, de la Gambie, la Guinée, le Liberia, la Guinée Equatoriale, le Burkina Faso, la Guinée Bissau, Haïti et la République Démocratique du Congo, rappelle APA.