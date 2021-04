Madagascar: International coaching courses - Helina Randrianjatovo ambassadrice de l'ITK

Toujours vers le haut niveau. L'ancienne meneuse de l'équipe malgache de basketball, Helina Randrianjatovo se convertit de plus en plus en technicienne. Après les cinq ans d'études supérieures à l'École normale supérieure en éducation physique et sportive optionnaire basketball et tennis de table, Helina avait poursuivi à l'étranger une formation sur la science de l'éducation de 2006 à 2014 à Nantes et en parallèle une formation sur le management du sport et science sociale au STAPS (sciences et techniques des activités sportives) à Paris 10.

Elle avait aussi suivi une formation internationale sur le coaching « Internationalen trainer kurses » spécialisation préparation physique à la faculté de science du sport à l'université de Leipzig en Allemagne de 2016 à 2017. Récemment, suite à l'appel à candidature de cette université, elle vient d'être désignée ambassadrice de l'ITK à Madagascar après un stage de recyclage en ligne qui a pris fin ce mois de janvier.

Les ambassadeurs ITK comptent une soixantaine et cent cinquante pays bénéficient les formations dans le monde entier. «Les missions en tant qu'ambassadeur consistent entre autres de promouvoir les formations ITK, partager les valeurs olympiques et paralympiques, l'étique sportive et aussi éducative, préparer et accompagner les prochaines promotions, collaborer avec structures fédérales, c'est-à-dire la promotion à long terme du sport dans un pays », énumère Helina Randrianjatovo.

À long terme

En outre, les ambassadeurs tâcheront de rassembler et regroupemer lesanciens ITK qui comptent une vingtaine dans la Grande île pour ne citer que les grands techniciens comme Hanitra Rako- tondrabe, Henri Randrianjatovo, Debon Jean François, ... « Nous projetons prochainement d'introduire l'ITK aux fédérations et au Comité olympique, monter ensemble des projets locaux, appuyer les sociétés sportives, intervenir et collaborer à long terme avec les directions techniques nationales dans le but de préparer à long terme les équipes nationales », poursuit-elle. Ces formations professionnalisant ITK en cours accélérés de six mois sur le développement, le management, la médecine, la pédagogie et la science du sport se font deux fois par an. Dans sa carrière de technicien, Helina occupait le poste de directeur du sport à l'université d'Antananarivo de 2017 à 2019.

Et en tant que basketteuse, elle jouait au sein de Saint Michel (1996-98), au Marocain (1999-2001), au JCSA (2002- 2005) et au Fandrefiala (2006). Elle formait l'équipe nationale lors des Jeux des Iles à Maurice en 2003, entraineur de l'équipe nationale U17 en 2003-2004 et entraineur du St Michel puis SOE jusqu'à ce jour.