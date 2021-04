Ile Maurice: Élections villageoises - Des policiers attendent toujours leur allocation

Ils réclament leur dû après avoir été de service aux élections villageoises du 22 novembre dernier. La plupart des fonctionnaires, policiers et officiers de l'imprimerie du gouvernement, qui ont travaillé pour les élections villageoises ont déjà reçu leur allocation au mois de mars. Cependant, une dizaine de policiers dont ceux affectés au Coastal Surveillance Radar System de la National Coast Guard (NCG) de Grand-Gaube, des membres de la NCG de l'île-aux-Cerfs et du Passport and Immigration Office (PIO) n'ont pas encore été payés, le chief clerk des départements concernés n'ayant tout simplement pas soumis leur réclamation. Ces derniers auraient reçu l'ordre de leurs supérieurs d'omettre certains noms.

Un constable affecté à la NCG de l'île-aux-Cerfs a consigné une entrée à cet effet contre un sous-inspecteur. Quelques jours après, le 24 mars, le policier en question s'est vu muter au poste de police de Trou-d'Eau-Douce. Ce transfert suscite beaucoup d'interrogations parmi les proches du policier. «Le vre ki dan lapolis zot dir a ninport ki moman kapav transfer ou 'for the good sake of the force'. Me nou pe poz osi la kestion kouma sa transfer-la inn kapav vinn zis apre ki linn fer sa lantre-la, e li pe reklam so drwa. Li ti an 'stand-by' ziska 22 zer. Zour eleksion depi 6 zer di matin linn pran travay», souligne son épouse.

Cette dernière confie que toute la famille vit un stress moral en ce moment. «Dapré nou bann linformasion zot inn met non mo misie lor enn lalis nwar parmi bann lezot NCG kinn fane pou transfer ansam, alor ki mo misie inn deza gayn enn 'award' en 2017», poursuit l'épouse du policier qui compte 11 ans de service. Le constable a en juillet 2017 reçu un certificat de reconnaissance pour «positive contribution towards enhancing quality of life».

Pour des officiers du PIO, c'est aussi un véritable parcours du combattant pour réclamer leur dû. «Ena sef pe dir nou pa pou pey nou, pran enn konze ladan plito. Ena bann maldonn ki pe deroule pou avoy lalis alor ki nou finn travay», confie l'un d'eux. Sollicitée, une source aux Casernes centrales explique qu'on n'a pas le droit de refuser de soumettre le return de ceux qui ont travaillé le jour des élections. «La liste de ceux qui ont travaillé doit être soumise au chief clerk qui fera le nécessaire dans le département concerné», souligne notre interlocuteur.

Concernant le transfert punitif allégué d'un policier qui a consigné une entrée après ne pas avoir reçu son allocation, notre source dit ne pas être en mesure de se prononcer pour l'instant, n'étant pas en présence de toutes les données de ce transfert.