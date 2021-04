Maroc: R&D - La FCP et l'UM6P s'allient

Casablanca — La Fédération de la chimie et de la parachimie (FCP) et l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) ont signé, récemment, une convention de partenariat visant notamment à promouvoir la recherche et développement (R&D) et l'innovation au sein des entreprises marocaines du secteur.

En vertu de cet accord, paraphé le 30 mars dernier par Abed Chagar et Hicham El Habti, respectivement présidents de la FCP et de l'UM6P, les deux parties ambitionnent ainsi de mettre en place un cadre optimal pour répondre aux besoins du secteur privé en matière de la recherche et développement, indique la Fédération dans un communiqué parvenu mardi à la MAP.

Capitalisant sur l'expertise de l'UM6P en la matière et considérant l'importance de la recherche scientifique et technique en tant qu'un des fondements stratégiques de la croissance économique de l'écosystème de la chimie-parachimie, ladite convention vient acter une coopération globale en matière de la R&D scientifique et technologique, précise la même source.

L'objectif est de renforcer les capacités des entreprises marocaines opérant dans la Chimie et Parachimie, ainsi que de développer les synergies entre les deux organisations sur le plan technique et R&D, ajoute le communiqué.