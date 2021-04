Maroc: CGEM/CCME - Mobiliser les MeM à contribuer au développement économique du Maroc

Casablanca — Une convention cadre de coopération visant à promouvoir la participation des Marocains du monde au développement économique du Royaume a été signée, mardi à Casablanca, entre le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME) et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) à travers sa 13ème région Marocains Entrepreneurs et Hauts Potentiels du Monde (MeM by CGEM).

Conclue par Karim Amor, président de MeM by CGEM et Abdellah Boussouf, secrétaire général du CCME, cette collaboration a pour objectif de travailler de manière étroite pour mobiliser les compétences et entrepreneurs marocains à l'étranger pour investir au Maroc, contribuer au développement économique de leur pays. Il s'agit également de l'identification et le management de profils de Marocains du monde.

Jouissant d'une expérience de 14 ans dans le domaine des évolutions de l'émigration et des débats qu'elle suscite tant au Maroc que dans les pays de résidence et au sein des instances internationales, le Conseil apportera régulièrement au Patronat son expertise acquise depuis de nombreuses années, notamment sur le profilage des entrepreneurs marocains ainsi que les hauts potentiels du monde.

"En tant que représentant du secteur privé au Maroc et de la région rassemblant les forces vives du pays à l'étranger, nous sommes honorés de nous allier au CCME qui représente pour nous, de par son expérience, une complémentarité utile avec notre savoir-faire", s'est félicité M. Amor à cette occasion.

Ainsi, a-t-il poursuivi, "dans le cadre des 5 piliers de l'action de notre région, nous donnons aux MeM l'occasion d'imprimer, par l'action, leur volonté de contribuer à l'économie marocaine, notamment à travers le partenariat interentreprises et le mentoring avec des entrepreneurs d'expérience".

Pour sa part, M. Boussouf a fait savoir que "les Marocains à l'étranger sont au cœur du développement économique du Royaume", précisant que les trois principaux pourvoyeurs de devises au Maroc sont les Marocains du monde grâce aux transferts financiers, les touristes, catégorie dans laquelle les MRE sont également comptabilisés, outre les investissements directs étrangers (IDE).

"Au-delà de cet apport économique, il y a un attachement fort au Royaume mais aussi un ancrage profond au niveau des régions d'origine, a-t-il dit, soulignant que ce partenariat a non seulement pour but de placer les Marocains du monde au cœur du débat national sur le développement économique du pays, mais aussi de les accompagner au niveau des régions de chacun.

Et de soutenir: "Différents mécanismes financiers d'accompagnement existent. Il s'agit ici de veiller à l'inclusion systématique de l'ensemble de nos compatriotes où qu'ils soient".

Par ailleurs, la CGEM met ses 13 régions, ses 37 fédérations sectorielles représentant plus de 155 métiers, ses 17 commissions thématiques, ainsi que le groupe parlementaire à la Chambre des Conseillers, à la disposition des MeM afin de les accompagner à établir leurs projets au Maroc.

Institution nationale consultative et de prospective placée auprès de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le CCME est notamment chargé du suivi et de l'évaluation des politiques publiques du Royaume envers ses ressortissants à l'étranger.

Le Conseil a, en outre, pour mission d'émettre des avis en vue de veiller à la défense des intérêts des Marocains de l'étranger à l'intérieur et à l'extérieur du Maroc, de renforcer leur contribution au développement économique, social, culturel et solidaire du pays et de consolider les rapports d'amitié et de coopération entre le Royaume et les pays de résidence.