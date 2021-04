Maroc: Trois matches en prologue de la 11ème journée de la Botola D1

Duel à distance entre le WAC et le Raja, alors que la RSB sera attendue de pied ferme à Tanger

On ne sait pas si c'est une révolution qui va durer, mais un temps, l'accumulation des matchs en retard était la marque de fabrique du championnat national. Désormais, les rencontres sont avancées.En raison de leur participation aux joutes continentales ce week-end, le Raja, le WAC et la Renaissance sportive de Berkane disputeront la 11ème journée de la Botola Pro dès aujourd'hui. Au programme, une lutte à distance pour le titre entre les clubs rivaux casablancais, et une des dernières chances de la RSB pour se remettre d'aplomb et revoir ses objectifs à la hausse.

RCOZ vs WAC

En déplacement à OuedZem, le leader aura les honneurs du Prime Time (19h30). Même si programmer une rencontre aussi importante un soir de Ligue des champions n'est pas l'idée du siècle pour redorerle blason d'un championnat en mal d'exposition. Mais les considérations de programmation, le Wydad n'en a cure. Les hommes de Benzarti n'ont qu'une seule idée en tête : poursuivre leur série d'invincibilité qui s'étend depuis 6 rencontres. D'autant qu'avec trois points d'avance sur leur dauphin, le Raja, la marge d'erreur n'est pas grande, en dépit du match en moins que compte le WAC. Bref, arracher les trois points est non négociable et surtout dans les cordes d'un collectif qui marque au moins un but depuis neufs matchs. Certes, ce ne sera pas de la tarte. En face, Fouad Sahabi, une vieille connaissance des Rouge et Blanc, étrennera son costume de coach du Rapide Club d'Oued Zempourla première fois, en remplacement de Youssef Fertout. La tâche s'annonce ardue pour Sahabi. Car il s'agit non seulement de retrouver une stabilité défensive (3ème pire défense), mais également l'éclat offensif (3ème pire attaque). Et, surtout, goûter de nouveau à la victoire à domicile, ce qui n'est plus arrivé au RCOZ depuis 5 matchs.

RCA vs HUSA

Quelques heures plus tôt (17h15), le Raja (2ème avec 19 points) aura l'occasion de mettre la pression sur le leader, à condition de retrouver une stabilité technique et collective sur le terrain, à défaut d'en avoir en dehors. Avec un entraîneur un pied dehors et un pied dedans, on avoue volontiers que la situation prête à confusion. Un coup, il part, un coup, il reste, Jamal Sellami et sa direction n'ont décidément pas encore fini de jouer avec les nerfs de leurs supporters. En tout cas, le technicien marocain sera sur le banc d'une équipe aux résultats en dents de scie, et qui a du mal à trouver un rythme de croisière, ou plutôt un rythme de prétendant au titre. La faute à une défense qui a pris l'eau depuis le départ de Banoun. Le Raja a encaissé au moins un but lors de 67% des matchs disputés, avec des entames loin d'être un modèle du genre. Le tiers des buts encaissés par les Verts l'a été dans le premier quart d'heure.Autant dire que le manque de concentration et demotivation constitue une lacune persistante qui risque de coûter le titre au Raja, et peut-être même, une place sur le podium. L'adversaire du jour, le HUSA (5ème avec 14 points), ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, et entend poursuivre sa série d'invincibilité lors des six derniers matchs. Mais pour ça, va falloir trouver le chemin des filets à l'éxtérieur, ce que le HUSA a été incapable de faire lors de ses 4 derniers déplacements.

RSB vs IRT

Plus au Nord, Berkane (9ème) accueillera l'Ittihad de Tanger (8ème). Deux équipes bien calées dans le ventre mou du classement mais qui ambitionnent de s'en extirper. En fin, on l'espère. A contrario, cet après-midi (15h) sera aussi l'occasion rêvée pour l'une comme pour l'autre de mettre à distance la zone rouge du classement.