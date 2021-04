Maroc: Signature de quatre accords entre le Maroc et la Colombie

Rabat — Le Royaume du Maroc et la République de Colombie, ont signé, mardi, deux accords bilatéraux et deux mémorandums d'entente (MoU), lors d'une visioconférence tenue mardi entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et la ministre des Relations extérieures de Colombie, Mme Claudia Blum.

Paraphé par M. Bourita et la ministre colombienne, le premier accord relatif aux services aériens vise à organiser progressivement l'ouverture réciproque des marchés aériens des deux pays et comporte des dispositions relatives à l'octroi de droits de trafic, aux autorisations d'exploitation des entreprises de transport aérien, aux redevances et droits de douane, à la représentation commerciale des entreprises, aux tarifs et transferts de recettes.

Le second accord correspondant à l'exemption mutuelle de visa pour les détenteurs de passeports ordinaires, vise à exempter les ressortissants d'un pays titulaires d'un passeport ordinaire et les titulaires d'un passeport diplomatique de l'obligation de visa pour les séjours de courte durée (90 jours) dans l'autre pays.

Par ailleurs, deux mémorandums d'entente ont été signés à l'occasion, dont le premier par les deux ministres des Affaires étrangères relatif à la coopération en matière de lutte contre le problème mondial des drogues avec pour objectif de promouvoir la coopération en matière de lutte contre le trafic de drogues ainsi que la coordination entre les autorités compétentes des deux pays.

Associant l'Agence marocaine de coopération internationale (AMCI) et l'Agence présidentielle de coopération internationale de Colombie (APC-COLOMBIA), le second mémorandum d'entente, signé par les directeurs respectifs des deux agences de coopération, Mohamed Methqal et Ángela Ospina de Nicholls, consiste à établir une relation de coopération entre les Agences de coopération des deux pays dans le cadre de la coopération Sud-Sud en mettant en œuvre des initiatives de coopération académique, culturelle, scientifique et technique, et à encourager l'échange d'expériences, la gestion et l'échange d'expertise et de savoir-faire dans les domaines prioritaires identifiés par les deux parties.