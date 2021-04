Maroc: Parution d'un nouveau numéro de la revue des FAR

Rabat — Un nouveau numéro de la revue des Forces Armées Royales (FAR) vient de paraître, consacrant une large place au conseil des ministres présidé, le 11 février 2021 au Palais Royal à Fès, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi qu'à la coopération militaire entre le Maroc et les États-Unis.

Dans ce 402è numéro, la revue des FAR indique que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a présidé, le 11 février 2021 au Palais Royal à Fès, un conseil des ministres, consacré à l'adoption de plusieurs projets de textes juridiques et accords internationaux.

Dans l'éditorial de ce numéro, l'accent est aussi mis sur l'accord maroco-américain intitulé "Feuille de route pour la coopération en matière de défense 2020-2030, lequel a été signé en octobre dernier à Rabat, sur Haute Instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat Major Général des Forces Armées Royales, à l'occasion de la visite à Rabat de l'ancien chef du Pentagone Mark Esper.

Cet accord, poursuit l'éditorial, est la preuve des forts liens d'amitié et de confiance qui unissent les deux Nations et vise l'amélioration de l'état de préparation des forces militaires, le développement de l'interopérabilité, le soutien à la liberté de navigation et la contribution à la stabilité et à la sécurité principalement en Afrique.

A l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la femme qui coïncide avec le 8 mars de chaque année, l'éditorial rend hommage à la femme militaire "engagées sur des théâtres d'opérations au même titre que leurs homologues hommes, démontrant ainsi la compatibilité des femmes avec le métier militaire".

Il est évident que les femmes marocaines n'auraient pu accéder à tous ses métiers militaires, sans l'attention particulière de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat Major Général des Forces Armées Royales, visant à les émanciper dans tous les domaines, conclut l'éditorial.

La rubrique "Activités Royales" de ce numéro a été dédiée au conseil des ministres présidé par SM le Roi au Palais Royal à Fès, consacré à l'adoption de plusieurs projets de textes juridiques et accords internationaux.

Le renforcement de la coopération militaire maroco-malienne a été mis en avant dans un dossier illustrant "La vie dans l'armée". Dans le but de renforcer la coopération militaire maroco-malienne, une délégation militaire de la République du Mali, conduite par le Colonel Assimi Goita, vice-président de la transition malienne, a effectué une visite au Maroc le 26 février 2021, lit-on dans cette rubrique.

Au programme de cette visite figuraient des entretiens avec Monsieur le Général de Corps d'Armée, Inspecteur Général des Forces Armées Royales et des visites à l'Hôpital Militaire d'Instruction Mohammed V de Rabat et au Collège Royal de l'Enseignement Militaire Supérieur (CREMS) de Kénitra.

Dans un article intitulé "Chirurgie par Réalité Augmentée", l'accent est mis sur le service de santé des FAR qui fait son entrée dans la technologie du clone digital. Dans le cadre de la promotion de la recherche scientifique au sein des Forces Armées Royales, l'Hôpital Militaire d'Instruction Mohammed V (HMIMV) de Rabat, a réalisé une opération chirurgicale entrant dans le cadre de la première journée mondiale de chirurgie robotique sur le thème "Chirurgie par Réalité Augmentée". Une journée à laquelle a pris part le Maroc en plus de 12 autres pays.

La rubrique sport met en avant le rôle pionnier et reconnu des FAR dans la promotion du Polo (épisode 2) et célèbre l'équipe nationale masculine de parachutisme des FAR qui a décroché la médaille de bronze dans la discipline "Formation en chute" lors du 1er Championnat International de Parachutisme au Qatar.

Ce numéro propose également un focus (série 2) consacré au "Sahara marocain - repère sur le chemin de l'unité" qui aborde le processus de parachèvement de l'intégrité territoriale du Maroc tout en relatant les événements historiques qui constituent les moments décisifs de l'histoire du Sahara marocain, et une rubrique "Zoom" qui se penche sur la Semaine Interarmées de l'Elève-Officier, pour renforcer la cohésion et la communication entre les jeunes lauréats des Grandes Ecoles des FAR.