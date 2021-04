Algérie: Institutionnalisation du Salon de l'information sur le cancer

Alger — Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a annoncé, mardi à Alger, que le Salon de l'information sur le cancer (SICAN) sera institutionnalisé, à compter de cette année, en vertu d'un texte de loi.

Intervenant à l'ouverture de la 5e édition du SICAN, M. Benbouzid a indiqué qu'un "cachet officiel" sera conféré, à partir de cette année en vertu d'un texte de loi, à ce salon "dans l'objectif d'informer les citoyens sur les moyens de dépistage et de traitement des différents types de cancer".

Ce Salon tend également à faire connaitre, a ajouté le ministre, les profils épidémiologiques du cancer en Algérie et les facteurs de risques, selon les résultats du réseau national des registres du cancer.

Le rôle de l'information et de la sensibilisation sur les différents types de cette maladie et l'importance de la prévention et de la protection de la santé, en association avec tous les acteurs y compris la société civile dans le cadre d'une approche de proximité, figurent également parmi les objectifs de cette manifestation.

La prudence et la vigilance imposées par la pandémie du nouveau Coronavirus depuis le début de l'année ont amené au report de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le cancer (4 février) pour la faire coïncider avec la Journée mondiale de la Santé, célébrée le 7 avril, a fait savoir le ministre.

Affirmant que cette journée vise également à la consolidation des bonnes pratiques de la couverture sanitaires, notamment "l'équité en matière d'accès aux soins, et ce dans le cadre des objectifs du développement durable", le ministre a estimé que l'évènement offre, notamment en la veille du mois de jeûne, à la population l'opportunité de bénéficier de la campagne de dépistage du diabète et d'hypertension, de consultations et d'analyses biologiques à titre gracieux.

Outre les cliniques mobiles et équipées tout au long des trois jours de ce salon (6, 7 et 8 avril), des ateliers de formation et d'information au profit des professionnels de la santé et de la population, sont également prévus.

Le ministre a rappelé, dans ce sens, la célébration de la journée nationale de la Santé 2021 coïncidant avec le 74e anniversaire de la création de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), organisée cette année sous le thème "Santé pour tous".

Evoquant la pandémie de la Covid-19, qui a frappé de plein fouet le monde entier, le ministre a tenu, à cette occasion, à rappeler les sacrifices des personnels du secteur qui étaient en "première ligne de la lutte contre la pandémie", louant "leur abnégation et leurs sacrifices".

En reconnaissance de leur dévouement professionnel pendant et malgré la pandémie, qui a mis à rude épreuve les systèmes de santé du monde entier, l'OMS a proclamé 2021 "Année internationale des travailleurs de la santé et des soins, a-t-il encore rappelé.

L'ouverture du SICAN 2021 a été marquéE par la présence du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, El Hachemi Djaaboub, de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, et du secrétaire d'Etat chargé de la réforme hospitalière, Ismail Mesbah, ainsi que de l'ambassadeur et Coordonnateur résident des Nations Unies en Algérie, Eric Overfest, et du représentant de l'OMS en Algérie, François Nguessan.