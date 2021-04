Algérie: Fédération algérienne handisport - Slimane Maachou nouveau président

Alger — Le président de la Ligue handisport de Béchar, Slimane Maachou, est le nouveau président de la Fédération algérienne handisport (FAH) pour le prochain mandat olympique (2021-2024), à l'issue de son élection lors de l'Assemblée générale élective (AGE), tenue mardi à Alger.

Maachou (57 ans) a récolté 21 voix des 37 exprimées, contre 14 pour l'autre candidat Nemer Korichi et deux bulletins nuls. Composée de 48 membres, l'assemblée générale élective de la FAH a enregistré la présence de 40 membres, dont 37 à voix délibératives.

"C'est un honneur d'être élu président de notre grande fédération. On a un projet qui commence par l'obligation de continuer la préparation de nos athlètes et équipes nationales pour les Jeux paralympiques de Tokyo. Après la validation par le ministère de mon bureau, on va mettre en application un programme de réorganisation général de notre fédération, surtout sur le plan des ressources humaines. La formation aura une place de choix dans notre plan d'action, et ce à tous les niveaux", a déclaré Maachou.

Le nouveau président de la FAH compte ouvrir une nouvelle page à la fédération et convaincre tous les acteurs du mouvement handisport algérien à travailler main dans la main et laisser leurs différends de côté, pour avancer.

Pour sa part, Nemer Korichi, l'autre candidat, a relevé des "anomalies" lors des travaux de l'AGE, assurant qu'il a d'ores et déjà introduit plusieurs réserves auprès de la commission de recours fédérale et dont des copies seront transmises à la Commission nationale de suivi et de renouvellement des instances des structures sportives.

"Beaucoup d'irrégularités ont marqué les travaux de l'AGE et doivent être relevées et signalées à qui de droit. Une de nos réserves concerne la liste du candidat Maachou qui porte les noms de deux athlètes d'équipes nationales dont un est en cours de qualification aux Jeux paralympiques, ce qui est une infraction aux statuts de la fédération", a souligné Nemer, ancien président de fédération (2005-2008) et patron du défunt directoire de la FAH.

Il est à rappeler que chacune des listes des deux candidats comportait quatorze noms dont le président comme tête de liste et un suppléant, alors que le bureau exécutif est composé du président et de douze autres membres.

Composition du nouveau bureau fédéral de la FAH :

Slimane Maachou (président), Noureddine Djeddar, Farid Bouaouina, Naoui Gahiouche, Mohamed Rahoui, Abdelwahid Ghars, Badis Souki, Hassane Missoum, Ali Fekiri, Hadj Laribi, Chamseddine Baroud, Lekhmissi Sekrouf, Lahlou Oukaci (membres), Bakhta Benallou (suppléante).