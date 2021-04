Ile Maurice: Covid-19 - Le village de Canot enlevé de la zone rouge

communiqué de presse

Le dernier cas positif de COVID-19 dans le village de Canot a été enregistré le 21 mars 2021, soit 16 jours de cela, et à la suite de plusieurs tests PCR effectués dans la localité, dont quelque 450 le week-end dernier et pour lesquels tous les résultats sont négatifs, nous sommes en mesure de dire que le risque que le coronavirus se propage davantage dans cette localité est presque inexistant. De ce fait, il a été décidé que le village de Canot ne serait plus considéré comme une zone rouge à partir de ce soir.

Le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Jagutpal, a fait cette annonce, ce soir, lors du point de presse quotidien du National Communication Committee sur la COVID-19, au bâtiment du Trésor à Port Louis. Le Dr Catherine Gaud était également présente.

Le Dr Jagutpal a souligné que les derniers cas positifs de COVID-19 détectés sont comme suit : six dans des centres de quarantaine ; et deux autres à travers l'exercice de contact tracing.

Du 05 mars 2021 à ce jour, a-t-il fait ressortir, les cas positifs ont été identifiés comme suit : 409 cas grâce à l'exercice de contact tracing et à travers les centres de dépistage ; 80 dans des centres de quarantaine ; et 35 suites à des tests aléatoires ciblés. A ce jour, 117 patients au total ont été autorisés à rentrer chez eux et le nombre de cas locaux actifs s'élève à 401.

Selon le ministre, quelque 2 568 tests PCR avaient été effectués hier, dont 790 tests grâce à l'exercice de contact tracing, environ 1 141 tests à travers des tests aléatoires dans des régions spécifiques de l'île et 737 dans des centres de dépistage. Au total, 1 780 personnes sont actuellement en quarantaine, a-t-il indiqué.

En outre, il a ajouté que les résultats de 638 tests PCR ont été reçus du laboratoire de Candos aujourd'hui, dont plus de 300 provenant du village de Highlands. Les résultats ont révélé 22 cas positifs de COVID-19 dans ce même village, qui est toujours dans une zone rouge.

Quant au Dr Gaud, elle a apporté des précisions sur les patients sous traitement. Une personne âgée de 75 ans au New ENT Hospital est toujours intubée et dans un état stable. Une autre patiente, qui est dialysée, âgée de 38 ans et portant un pacemaker, a eu quelques problèmes ce matin mais suite à une consultation avec un cardiologue, la patiente se porte mieux.

De plus, sept patients reçoivent actuellement de l'oxygène, dont cinq à l'hôpital de Souillac et deux au New ENT Hospital.

Le Dr Gaud a également exhorté l'ensemble de la population à agir de manière responsable comme les habitants du village de Canot l'ont fait, c'est-à-dire, en observant toutes les mesures de précaution et d'hygiène pour enrayer la propagation de la COVID-19.