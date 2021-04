Seychelles: Les Seychelles invitent des diplomates à une excursion sur les îles extérieure en guise de remerciement pour le soutien apporté lors de la pandémie du Covid-19

Des diplomates issus de huit pays visiteront certaines des îles extérieur des Seychelles - y compris le site du patrimoine mondial de l'UNESCO, l'atoll d'Aldabra - le week-end prochain lors d'un voyage qui a pour but de montrer la gratitude de la nation insulaire pour le soutien apporté pendant la pandémie.

L'expédition dans les six îles se fait sur invitation du président Wavel Ramkalawan, qui dirigera la visite.

Un communiqué du Statehouse lundi a décrit le voyage "comme un geste symbolique d'appréciation pour le soutien continu que leurs pays respectifs ont apporté aux Seychelles, en particulier pendant cette pandémie mondiale en cours".

Les membres du corps diplomatique comprennent les ambassadeurs et hauts-commissaires Guo Wei de Chine, Francesca Alexandra Azais de l'Ordre Souverain Militaire de Malte, Dalbir Singh Suhag de l'Inde, Artem Kozhin de Russie et Dominique Mas de France. Des représentants du Haut-commissariat britannique et des ambassades du Japon et du Sri Lanka participeront également à la visite.

Ces pays ont fourni une assistance aux Seychelles par le biais de dons sous forme de fonds vers le Fonds de secours COVID mis en place par le président lui-même, ainsi que du matériel médical et des fournitures, y compris les vaccins contre le COVID-19.

La délégation quittera l'île principale de Mahé le vendredi 9 avril et reviendra le lundi suivant. La visite des îles extérieures commencera par une visite du site du patrimoine mondial, Aldabra - un laboratoire vivant abritant la plus grande population de tortues terrestres géantes - les tortues terrestres d'Aldabra. L'atoll d'Aldabra est également le deuxième plus grand atoll de corail au monde.

La visite se poursuivra ensuite par de brefs arrêts aux îles Alphonse, Assomption, Astove, Farquhar et Desroches.

Sur les îles Astove et Farquhar, M. Ramkalawan devrait inaugurer des panneaux solaires photovoltaïques, un projet mis en œuvre par la Islands Development Company (IDC) qui gère les îles périphériques des Seychelles - 115 îles de l'océan Indien occidental.

La Première Dame, Linda Ramkalawan, le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, le ministre Sylvestre Radegonde et le ministre de l'Agriculture, du Changement climatique et de l'Environnement, le ministre Flavien Joubert participeront également à la visite.