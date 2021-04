Malawi: La prière, clef du discernement de la volonté de Dieu et de sa vocation propre selon l'Evêque de Dedza

Lilongwe — « Les jeunes au sein de l'Eglise et dans le pays devraient choisir une vie de prière. Ce n'est qu'au travers de la prière qu'ils seront en mesure d'écouter attentivement où Dieu les appelle et, malgré les nombreuses voix discordantes, qu'ils pourront choisir sagement ce qu'ils veulent vivre pour le reste de leur vie » a affirmé S.Exc. Mgr John Chithonje, Evêque de Dedza, au cours du lancement national du Dimanche de préparation aux vocations.

« J'encourage également toutes les personnes mariées à se rendre compte du fait que le mariage est le fondement de toutes les vocations. Dés lors, les mariages devraient suivre l'exemple de la Sainte Famille de Joseph, Marie et Jésus et aider leurs enfants à devenir des chrétiens et des citoyens responsables du pays. De cette manière, de nombreux jeunes éviteront des comportements incorrects tels que l'abus de drogues et les grossesses précoces » a-t-il ajouté.

En accord avec Mgr Chithonje, le Père Vincent Mwakhwawa Directeur national des Œuvres pontificales missionnaires, a demandé à tous les catholiques du pays de prier pour les vocations au sein de l'Eglise. « Le Dimanche des Vocations est crucial en ce qu'il s'agit d'un moment où toute l'Eglise se concentre sur la prière afin que les jeunes prennent de bonnes décisions pour leur avenir. Par suite, l'Eglise encourage également tous les catholiques à aider les jeunes à poser des choix concrets au travers de la prière, de l'enseignement et de contributions financières permettant de combler les lacunes présentes au sein de l'Eglise et de la société ».

Ruth Kundiwa, une jeune femme de la Paroisse de Mtendere, a déclaré que l'Eglise, par le biais des prières vocationnelles, l'aider à vivre une vie responsable. « Ceci m'aidera à approfondir ma vie de prière et j'encourage les jeunes à s'unir à différents groupes au sein de l'Eglise qui fournissent une direction et nous aident à prendre des décisions en tant que futurs responsables ».

Un autre jeune, Mike Banda, de cette même Paroisse, a déclaré que la Journée des Vocations lui a fait comprendre combien il est important en tant que jeune dans l'Eglise et au sein de la société. « J'ai toujours pensé, en tant que jeune, que je n'étais pas si important que cela dans l'Eglise et dans la société mais cette Journée et l'ensemble de la période des Vocations me font comprendre que ce sont les décisions que je prend maintenant qui me permettront d'être plus ou moins important à l'avenir. L'Eglise et la société ont confiance en nous et par suite j'exhorte mes jeunes camarades à prendre des décisions sages pour leur vie ».

La Journée mondiale des Vocations sera célébrée cette année le Dimanche 25 avril et son thème sera « Un appel au service à l'exemple de Saint Joseph ». Le lancement des préparatifs vocationnels nationaux a eu lieu dans la Paroisse de Mtendere du Diocèse de Dedza.