Ethiopie: Solidarité des Evêques et encouragement aux évacués au sein de l'Eparchie de Bahir Dar-Dessie

Hosanna — Une délégation de l'Episcopat éthiopien a rendu visite aux évacués de l'Eparchie de Bahir Dar-Dessie, l'une des 13 juridictions ecclésiastiques de l'Eglise locale.

Selon la missive parvenue à l'Agence Fides, l'objectif des Evêques était d'offrir leur solidarité, un encouragement et un soutien aux personnes touchées par les conflits récurrents dans la zone de Metekel, Chagni Woreda et les environs de l'Eparchie.

« L'Eglise continuera à soutenir et à aider les personnes touchées par le conflit et collaborera avec l'Eparchie en vue de la réhabilitation des évacués » a déclaré l'Evêque d'Eminentiana, S.Exc. Mgr Franso Syioum, s'adressant aux personnes présentes. Les fonctionnaires du gouvernement, de leur côté ont remercié l'Eglise de son soutien, passé et présent, et l'ont exhortée à continuer à soutenir et à répondre aux effets de la crise actuelle.

Au cours de la visite, les rencontres se sont succédées : avec le Clergé, les Consacrés et les fidèles vivant à Bahir Dar, Metekel, Chagni et Gilgel Beles, lesquels ont exposé leurs expériences personnelles et les défis causés par les conflits. Etaient également présents des représentants de l'Administration gouvernementale et d'autres opérateurs de la zone de Metekel.

La délégation, conduite par S.Exc. Mgr Lisane-Christos Matheos Semahun, Vicaire apostolique d'Hosanna, était composée par le Nonce apostolique, S.Exc. Mgr Antoine Camilleri, le Secrétaire de la Conférence épiscopale d'Ethiopie, le Père Teshome Fikre, des représentants du Secrétariat général de cette même Conférence épiscopale, de la Conférence des Supérieurs majeurs et du Conseil national des laïcs de l'Eglise en Ethiopie.

S.Exc. Mgr Lisanuchristos, Evêque de l'Eparchie de Bahir Dar-Dessie, et son Vicaire général, le Père Sintayehu Gelaw, ont accueilli et accompagné la délégation durant l'ensemble de sa visite au sein de l'Eparchie.