Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Sanga Balende bat Don Bosco, Dauphin Noir domine JSK

Le 26e championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) se poursuit sans désemparer à travers le pays. Il y a eu deux affiches le dimanche, d'une part entre Sanga Balende et Don Bosco, et de l'autre entre Jeunesse sportive de Kinshasa et Dauphin Noir de Goma.

Le 4 avril au stade Kashala-Bonzola de Mbuji-Mayi, la formation locale de Sa Majesté Sanga Balende a assuré un précieux service minimum face au CS Don Bosco de Lubumbashi, par un but à zéro, en match de la 22e journée. Bukasa Bakangila a inscrit l'unique but de la partie à la 41e minute, offrant aux Anges et Saints du Kasaï oriental trois importants points qui leur permettent d'atteindre la barre de 40 points glanés en 19 rencontres livrées. Les Salésiens de Lubumbashi. Les Salésiens de Lubumbashi occupent la 7e place au classement avec 29 points grappillés. Notons que la partie a été stoppée pendant quelques minutes à cause d'une grosse averse qui s'était abattue sur la ville de Mbuji-Mayi le dimanche. Mais elle a pu reprendre et aller jusqu'à son terme.

Le même dimanche au stade des Martyrs de Kinshasa, la Jeunesse Sportive de Kinshasa (JSK) a courbé l'échine devant l'AS Dauphin Noir de Goma par la même marque de zéro but à un, en match de la 19e journée. Willy Bokingo Bengele a été le buteur du club du Nord-Kivu à la 46e minute, sur une frappe à ras-du-sol.

A la fin de la partie, l'entraîneur John Birindwa Cirongozi de Dauphin Noir a déclaré : « Je suis à mon deuxième match avec cette équipe après la défaite contre le Daring Club Motema Pembe. Ensemble avec les joueurs, nous avons pris l'option de gagner le reste de nos matches. D'où, l'opération 3 points que nous avons lancée à partir d'aujourd'hui. Nous sommes décidés à relever ce défi. L'appétit vient en mangeant. En football, tout est possible. Nous avons encore douze matches à livrer, et nous comptons répartir sur cet élan de victoire pour replacer le club sur orbite afin de sauver la saison. Rien n'est perdu ».

Pour sa part, le coach Jean Claude Makanda de la JSK a laissé entendre : « Le championnat est très difficile et tous les adversaires sont à prendre au sérieux. Pour preuve, nous venons de perdre devant un adversaire en très mauvaise position. Il faudrait dire qu'on s'est créé un certain nombre d'occasions, mais nous avons buté sur un gardien qui était dans son bon jour. C'était une vraie citadelle. A nous de nous remettre au travail pour la suite de la compétition ». Sur le plan comptable, la Jeunesse sportive de Kinshasa compte 21 points en 22 sorties, et Dauphin Noir totalise 19 points en 20 matchs, et occupe la 13e place au classement, s'éloignant momentanément la zone de relégation.