Burkina Faso: Banwa - Une centaine d'éléphants sème la terreur et la désolation pour les paysans

Des éléphants attristent des paysans qui exercent le maraîchage dans la commune de Solenzo. Plusieurs périmètres ont été dévastés par les pachydermes.

Le fleuve uMouhoun qui traverse la commune de Solenzo dans la province des Banwa à celle de Ouarkoye dans la province du Mouhoun permet aux braves paysans de pratiquer le maraîchage et de faire des plantations notamment des bananiers. Aux abords du fleuve, précisément dans les brousses des villages de Bouémahou à 35 km de Montionkuy à 31 km et de Bolibana à 45 km de Solenzo se fait le maraîchage. Il n'y a pas de plaine aménagée mais les paysans disposent des hectares de tomates, d'oignons, des bananeraies et aussi des champs d'anacardes tout le long du fleuve. Ce samedi 3 avril les braves paysans avaient le visage crispé après le passage des éléphants. Selon Seydou Kindo du village de Bonza, c'est le vendredi 2 avril dans la nuit que les éléphants sont arrivés dans son périmètre.

Le constat est amer car la bananeraie a été saccagée, il n'y a plus de papayers et les champs de tomates et d'aubergines locales ont été balayés pour laisser place à une clairière comme si rien n'avait poussé. Selon les dires des autres personnes qui font également le jardinage aux abords du fleuve, c'est de 21h à 4h du matin que les éléphants ont investi les champs.

Ils se sont divisés en petits groupes et ont semé la terreur et la désolation selon Tiensi Coulibaly du village de Bouémahou. Tiandaba Coulibaly : « vraiment, ces éléphants nous causent du tort ici. La nuit, nous sommes obligés d'allumer des ampoules dans les champs et faire du bruit pour les éloigner mais s'ils ont très faim, ils forcent pour rentrer dans ton champ ». Pourtant, selon les témoignages, il n'y avait pas d'éléphants dans cette partie de la province des Banwa et l'on se demande d'où ils sont venus. Bakary Konaté du village de Montionkuy de souligner « qu'il faut vraiment qu'une solution soit trouvée avant l'hivernage sinon nos champs seront dévastés par ces animaux qui nous détruisent et nous paniquent ».

