Mauritanie: Kaédi - Formation sur les modalités de gestion des conflits agropastoraux

Kaédi — Les modalités de gestion et de résolution des contentieux agropastoraux font l'objet d'un atelier de formation, dont les travaux ont débuté lundi à Kaédi, pour une durée de cinq jours, à l'initiative conjointe du groupement de recherches pour le développement rural (GRDR) et du collectif des imams, maires et agriculteurs des localités de Tokomadji et de Djéol.

Il est prévu de faire des exposés sur les modalités et moyens de résolution des litiges, la formation des commissions des sages, maitrisant les questions juridiques et ayant une grande expérience permettant de trouver des issues heureuses aux conflits sur les parcours pastoraux, les ressources hydriques et les limites des barrages et aires naturelles protégées.

Supervisant la rencontre, le wali du Gorgol, M. Ahmedna Ould Sideba a précisé que l'amélioration des conditions de vie des habitants des villages et des campements nécessite le renforcement des liens de complémentarité et de coopération entre les éleveurs et les agriculteurs, par l'adoption de modalités bien définies garantissant le règlement des conflits relatifs à l'administration des ressources naturelles.

M. Sideba a ajouté que les projets intervenant dans la wilaya doivent avoir comme priorité le renforcement des capacités des communes en matière d'accès aux infrastructures et services adéquats.

« Des actions de ce genre sont susceptibles de créer une valeur ajoutée économique pérenne à même de renforcer la décentralisation et de rehausser les indicateurs de développement, ce qui nécessite l'instauration d'un climat d'entente et de fraternité favorable à la gestion des conflits qui surviennent de temps à autre entre les différentes parties bénéficiaires », a conclu le wali du Gorgol.

Pour sa part, le maire de Kaédi, Tahara Baradji, a souligné la pertinence des objectifs de l'atelier, et ajouté que ses résultats devront contribuer à l'accélération du processus de développement économique de la wilaya.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du hakem de Kaédi.