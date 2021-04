Burkina Faso: XXIIe Journée nationale du paysan - Le Comité national d'organisation installé

Le ministre de l'Agriculture, des Aménagements hydroagricoles et de la Mécanisation, Salifou Ouédraogo, a installé le Comité national d'organisation de la XXIIe édition de la Journée nationale du paysan (JNP), le 6 avril 2021, à Ouagadougou.

La XXIIe journée nationale du paysan (JNP) se tiendra le 23 avril prochain à Manga, chef-lieu de la région du Centre-Sud sous le thème : « Impacts socioéconomiques des crises sécuritaires et sanitaires sur les secteurs productifs du monde rural : Quelles stratégies de résilience ?». A quelques jours de la tenue de cet évènement, le ministre de l'Agriculture, des Aménagements hydroagricoles et de la Mécanisation, Salifou Ouédraogo, a installé le Comité national d'organisation (CNO), suivi du Comité national d'orientation et de pilotage (CNOP). En tant que président du CNO, le ministre a donné des orientations à l'ensemble des membres des deux comités. « J'appelle les membres des commissions à démarrer instamment leurs travaux respectifs afin que nous puissions honorer notre rendez-vous du 23 avril avec les acteurs du monde rural.

Je vous demande de privilégier la concorde, la concertation et la compréhension mutuelle tout au long des préparatifs et pendant la célébration de la JNP », a-t-il lancé. Salifou Ouédraogo a confié que la foire agro-sylvo-pastorale, halieutique et faunique n'aura pas lieu cette année. Cependant, il a assuré que les activités de décoration des acteurs, des fora et l'entretien direct avec le chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré, se tiendront en une seule journée avec la participation de 600 délégués venus des différentes régions du pays. Il a précisé que c'est à cause de la pandémie à coronavirus que toutes ces restrictions ont été faites. Le ministre a exhorté les membres de toute l'équipe à se mettre à la tâche pour réussir l'organisation. « Ce sera également l'occasion d'établir le bilan de la mise en œuvre des décisions prises à l'édition précédente, il y a deux ans à Gaoua, dans la région du Sud-Ouest », a indiqué le président du CNO.