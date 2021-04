Congo-Kinshasa: Démission du gouvernement - Le ministre Didier Mazenga accusé de violer les mesures conservatoires

La Présidence de la République reproche au ministre des Transports et Voies de communication d'avoir conclu un marché d'acquisition des wagons en faveur de la Société congolaise des transports et des ports (SCTP), en violation des mesures conservatoires liées à la situation politico-administrative actuelle dans le pays et appelle le Premier ministre à prendre toutes les dispositions recquises par paraille attitude.

Une correspondance attribuée au directeur de cabinet du chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, Guylain Nyembo Mbwizya, adressée, le 2 avril 2021, au ministre des Transports et Voies de communication, Didier Mazenga, reprocherait à ce membre du gouvernement Ilunkamba le marché d'acquisition des wagons en faveur de la SCTP, conclu en violation des mesures conservatoires liées à la démission du gouvernement dont il est membre. Dans cette action, le directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, qui dit avoir été chargé par le chef de l'Etat pour agir, recommande au ministre Mazenga de résilier ce marché ainsi conclu. Guylain Nyembo Mbwizya appelle également le Premier ministre à tirer toutes les conséquences liées à cet acte d'un membre de son équipe. « ... La haute hiérarchie vous instruit, toutes affaires cessantes et sans délai, de résilier le marché ainsi conclu en violation des instructions hiérarchiques relatives à la situation politico-administrative actuelle, et demande à son excellence M. le Premier ministre, chef du gouvernement, qui me lit en copie, de prendre toutes les dispositions que requiert pareille attitude », peut-on lire dans cette lettre.

Le président du Conseil d'administration de la SCTP inquiet

Dans cette correspondance, le directeur de cabinet de Félix Tshisekedi fait savoir au ministre des TVC que le président de la République l'a chargé de lui signifier qu'il a été saisi de la signature, par ce membre du gouvernement Ilunkamba et la société Sokin Sarl, en date du 12 mars, d'un marché public n°002/CAB/MIN/TVC/2021 portant sur l'acquisition des wagons en faveur de la SCP SA. Pour Guylain Nyembo, la hiérarchie note qu'au-delà du non-respect des dispositions de l'article 48 de la loi n°10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics et qui fixe le contenu ou les clauses obligatoires d'un marché public, sa conclusion par ce ministre, membre du gouvernement démissionnaire, déborde le cadre de la simple expédition des affaires courantes, et viole tant les mesures conservatoires du 30 janvier 2021 que l'instruction du Premier ministre n° CAB/PM/GC/SM/2021/0152 du 2 février 2021 portée à la connaissance des membres du gouvernement et des services publics sous leur autorité, dès lors qu'aucune dérogation n'a été sollicitée et accordée en l'espèce.

Le directeur de cabinet du chef de l'Etat note, par ailleurs, que les conditions de la conclusion de ce marché public décriées ont aussi fait l'objet d'inquiétudes du président du Conseil d'administration de la SCTP qui, dans sa lettre adressée au directeur général de cette société, avec copie au ministre de TVC, a relevé notamment l'absence d'information du ministre du Portefeuille, du représentant de l'Etat, actionnaire unique, et du Conseil d'administration lui-même, ainsi que la non-implication de la Direction générale qui, pourtant, assure la gestion quotidienne de la société.