Congo-Brazzaville: Commémoration - Les Chinois se souviennent de leurs ancêtres décédés et inhumés au pays

La communauté chinoise a honoré la mémoire des ouvriers chinois décédés au Congo lors de la construction du Chemin de fer Congo- Océan (CFCO) par un dépôt des gerbes de fleurs le 4 avril au cimetière du Centre-ville, à Pointe-Noire.

Près de 800 ouvriers chinois étaient arrivés le 14 juillet 1929 à Pointe-Noire pour la construction du CFCO. Par conséquent, bon nombre d'entre eux ont perdu leur vie pendant l'exécution des durs et harassants travaux.

« Au XXe siècle, les ouvriers chinois ont participé à la construction du Chemin de fer Congo- Océan. En fait, pas seulement au Congo, les travailleurs chinois ont été d'un grand apport au développement du monde entier. L'assiduité et le courage des ouvriers chinois servaient d'exemple pour les différentes générations chinoises. C'est pourquoi, nous leur rendons hommage aujourd'hui à travers cette activité commémorative », a dit Xiao Liangping, président de l'Association chinoise de commerce en République du Congo (ACCC), lors de la célébration de la Toussaint chinoise.

Par ailleurs, il s'est réjoui des relations sino-congolaises aujourd'hui centenaires. « Il y a un siècle, la construction du Chemin de fer Congo-Océan a semé le germe d'amitié entre la Chine et le Congo. Le président chinois Xi Jinping, après sa prise de fonction, s'est rendu en République du Congo en 2013 lors de sa première tournée à l'étranger. En 2016, le président Xi Jinping et son homologue congolais Denis Sassou N'Guesso ont porté ensemble les relations sino-congolaises au rang de partenariat stratégique global, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays. La partie chinoise entend continuer à renforcer les échanges de haut niveau avec la partie congolaise, approfondir la confiance politique mutuelle, mettre l'accent sur la coopération pragmatique dans le cadre de la construction de nouvelles routes de la soie et construire ensemble une communauté de destin entre la Chine et l'Afrique ».

L'association chinoise de commerce en République du Congo continuera d'approfondir l'amitié entre les peuples chinois et congolais et s'évertuera à renforcer la communication et la coopération entre les entreprises des deux pays, a-t-il conclu.