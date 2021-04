Ile Maurice: Les banians étant sans WAP, les pêcheurs ne sortent pas en mer

Plusieurs banians n'ont pas encore reçu de Work Access Permit (WAP) alors que les pêcheurs enregistrés peuvent aller pêcher à l'heure qui leur convient, du lundi au samedi, excluant les jours fériés. Par conséquent, les premiers cités se retrouvent avec un stock de poissons sur les bras.

Si les foires et les marchés sont fermés, les poissonneries sont autorisées à ouvrir. Mais les banians ne peuvent travailler sans WAP. En attendant, les pêcheurs essaient, tant bien que mal, de vendre le fruit de leur pêche auprès de leurs proches et connaissances, sans toutefois pouvoir tout écouler. Car une famille ne pourra pas acheter du poisson tous les jours, soutient Judex Rampaul, président du syndicat des pêcheurs.

«Nous sommes autorisés à pêcher et c'est bien. Mais qu'allons-nous faire des poissons pêchés ? Je suis obligé de les garder au congélateur. Même si la demande pour le poisson frais est là, je n'ai pas le choix que de les congeler car les banians ne peuvent opérer et vendre du poisson sans WAP. J'ai environ 300 livres de licornes invendues», déclare Rudy Paul, président de l'association des pêcheurs professionnels du sud, qui se rend à Rivière-des-Galets, zone rouge, pour pêcher. De ce fait, il ne va pas en mer tous les jours. Des 50 à 75 livres de poissons pêchés, il n'arrive à écouler qu'entre dix à 15 livres, dit-il. S'il arrive à stocker le reste, pour d'autres pêcheurs, il est difficile de conserver cette quantité de poissons. Ainsi, ils préfèrent de ne pas sortir en mer.

«Trouver des solutions»

«Le ministère de tutelle devrait trouver des solutions pour que les banians puissent travailler et bien voir qui sont ceux qui opèrent à l'intérieur et à l'extérieur des zones rouges. Il aurait dû mettre en place un point de distribution afin que les pêcheurs puissent vendre leurs produits dans les poissonneries autorisées à opérer en toute sécurité. Trouver des solutions, évidemment, en considérant la sécurité sanitaire», précise Judex Rampaul. Il rappelle en parallèle que l'importation de poissons porte toujours préjudice à la pêche locale.

Vu la situation, Angela Radegonde, banian opérant dans le nord de l'île, est d'avis que les autorités auraient dû autoriser les banians ayant un permis à travailler. Et puis, faute de moyens, certains ne sont pas équipés en smartphones et ordinateurs et ne savent, par conséquent, pas comment faire leurs demandes de WAP.

Du côté de Salim Bhugalee, propriétaire de deux poissonneries à Terre-Rouge et à Tranquebar, certains pêcheurs prennent le risque de lui livrer leurs poissons. Toutefois, même si ses deux commerces sont ouverts, il ne peut pas bouger à Tamarin, ni à Roches-Noires ou ailleurs pour acheter le poisson des pêcheurs.

Quant à Hassen Taher Seafoods, ses poissonneries sont toutes ouvertes et opèrent à 100 % dans le respect du protocole sanitaire. Son personnel détient le WAP et ceux qui travaillent dans la zone rouge y habitent aussi. Tandis que sa distribution n'opère qu'à 60 %. Bahim Taher, l'Executive Director de Hassen Taher Seafoods, explique que fournissant des produits aux supermarchés, aux boutiques, aux hôpitaux, entre autres, et étant considéré comme un service essentiel, l'entreprise a obtenu son WAP dès le départ. D'ajouter que «ce sont les pêcheurs affiliés à la compagnie, qui rapportent le poisson. Puis, la marchandise est récupérée. Comme la restauration tourne au ralenti, nous avons du poisson en grandes quantités. Nous en profitons pour faire des promotions, comme vendre la livre de capitaine frais à Rs 70 alors qu'en temps normal, c'est à Rs 140 la livre».

Face à cette situation difficile dans laquelle se retrouvent pêcheurs et banians, le ministère de la Pêche, que nous avons sollicité, fait valoir que les autorités concernées procèdent à la distribution de WAP et que les banians doivent faire leur demande pour l'obtenir.